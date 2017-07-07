T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Alman vekiller Konya'daki üssü ziyaret edecek

Alman parlamentosundan yedi milletvekilinin 17 Temmuz'da Konya'daki NATO üssünde görev yapan Alman askerlerini ziyaret edeceği açıklandı.

07 Temmuz 2017 21:06

Ankara'nın geçtiğimiz aylarda Alman parlamenterlerin İncirlik üssüne girmesine izin vermemesi nedeniyle büyük gerginlik yaşanan Türkiye-Almanya hattında bu kez sorunsuz bir ziyaret gerçekleşecek.

Alman parlamentosunun basın ofisinden yapılan açıklamada, yedi milletvekilinin 17 Temmuz'da Konya'daki NATO üssünü ziyaret edeceği duyuruldu.

Alman vekillerin, Suriye'deki IŞİD karşıtı operasyonlara keşif uçaklarıyla destek veren Almanya'nın operasyonlara katılımını incelemek üzere Konya'daki üsse gittiği belirtildi.

Konya'daki NATO üssünde 20 ila 30 arasında Alman askeri görev yapıyor.

İncirlik kriz yaratmıştı

Almanya, milletvekillerinin İncirlik'teki üste görevli Alman askerlerini ziyaret etmesine izin verilmemesi sebebiyle yaşanan kriz sonucunda geçen ay bu üsteki askerlerini Ürdün'e taşımaya karar vermişti.

Ankara-Berlin ilişkileri, Alman parlamentosunun Haziran 2016'da 1915 Olayları'nı "soykırım" olarak kabul etmesinin ardından gerilmişti. Bu gelişmenin ardından Türkiye, Alman parlamenterlerin İncirlik üssüne girişini yasaklamıştı.

Alman vekillerin İncirlik'e girişine izin vermeyen Türk yetkililer, Berlin'le yaşanan kriz sırasında yaptıkları açıklamalarda, NATO üssü konumunda olan Konya'daki üste görevli Alman askerlerin ziyaret edilmesiyle ilgili bir sorun yaşanmayacağını belirtmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/DPA,CÖ/BD

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanTemmuz Konya NATOTürkiye-AlmanyaSuriye IŞİDAlmanyaKonyaNATOHaziranOlaylarıTürkiye AlmanTürkBerlinDeutsche Welle Türkçe DW/DPACÖ/BD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24