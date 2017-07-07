Alman vekiller Konya'daki üssü ziyaret edecek

Ankara'nın geçtiğimiz aylarda Alman parlamenterlerin İncirlik üssüne girmesine izin vermemesi nedeniyle büyük gerginlik yaşanan Türkiye-Almanya hattında bu kez sorunsuz bir ziyaret gerçekleşecek.

Alman parlamentosunun basın ofisinden yapılan açıklamada, yedi milletvekilinin 17 Temmuz'da Konya'daki NATO üssünü ziyaret edeceği duyuruldu.

Alman vekillerin, Suriye'deki IŞİD karşıtı operasyonlara keşif uçaklarıyla destek veren Almanya'nın operasyonlara katılımını incelemek üzere Konya'daki üsse gittiği belirtildi.

Konya'daki NATO üssünde 20 ila 30 arasında Alman askeri görev yapıyor.

İncirlik kriz yaratmıştı

Almanya, milletvekillerinin İncirlik'teki üste görevli Alman askerlerini ziyaret etmesine izin verilmemesi sebebiyle yaşanan kriz sonucunda geçen ay bu üsteki askerlerini Ürdün'e taşımaya karar vermişti.

Ankara-Berlin ilişkileri, Alman parlamentosunun Haziran 2016'da 1915 Olayları'nı "soykırım" olarak kabul etmesinin ardından gerilmişti. Bu gelişmenin ardından Türkiye, Alman parlamenterlerin İncirlik üssüne girişini yasaklamıştı.

Alman vekillerin İncirlik'e girişine izin vermeyen Türk yetkililer, Berlin'le yaşanan kriz sırasında yaptıkları açıklamalarda, NATO üssü konumunda olan Konya'daki üste görevli Alman askerlerin ziyaret edilmesiyle ilgili bir sorun yaşanmayacağını belirtmişti.

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DW/DPA,CÖ/BD