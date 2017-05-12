Alman vekiller İncirlik ziyareti planlıyor

Federal Meclis'ten cuma günü yapılan açıklamada, meclis bünyesinde faaliyet gösteren savunma komisyonundan bir heyetin gelecek hafta içinde İncirlik üssü'ndeki Alman askerlerini ziyaret etmeyi planladıkları belirtildi.

Federal Meclis Savunma Komsiyonu Başkanı Wolfgang Hellmich ve beraberindeki komisyon üyelerinden oluşan heyete Türkiye tarafından hala gerekli seyahat izninin sağlanmamış olduğu bilgisi verildi.

Alman milletvekillerinin söz konusu ziyareti "IŞİD'e karşı mücadeledeki mevcut duruma ilişkin bilgi almak" amacıyla gerçekleştirmeyi istedikleri bildirildi. Vekillerin ayrıca Alman askerlerinin çalışma koşullarıyla ilgili gözlemlerde bulunmak ve üssün Türk komutanının yanı sıra ABD ordusuna mensup temsilcilerle de görüşme gerçekleştirmeyi amaçladıkları kaydedildi.

Türk hükümeti, Federal Meclis'in 2016 yılındaki Ermeni soykırımı kararına tepki olarak Alman milletvekillerinin İncirlik Üssü'nü ziyaret etmelerine izin vermiyor. Alman askerleri, İncirlik Üssü'nde ABD öncülüğündeki uluslararası IŞİD'le mücadele koalisyonuna Tornado tipi keşif uçaklarıyla destek sağlamak amacıyla bulunuyor. Halihazırda üste 260 civarında Alman askeri görev yapıyor.

Gabriel: Ziyaret hakkımız var

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel perşembe günü yaptığı açıklamada, "Alman milletvekillerinin İncirlik Üssü'ndeki Alman askerlerini ziyaret etme hakları olduğunu" dile getirmişti. Gabriel, Alman tarafı olarak "Türkiye ile ilişkilerin makul bir seviyeye getirilmesini" istediklerini belirtmişti.

Son dönem Türkiye ile Almanya arasında farklı konularda gerilimler yaşanıyor. Özellikle anayasa değişikliği referandumu öncesinde Türk bakanların Almanya'da etkinliklerinin iptal edilmesi sürecinde gerilim tırmanmıştı.

Türk-Alman gazeteci Deniz Yücel'in de Türkiye'de tutuklu olması nedeniyle Almanya'da hem hükümet hem de muhalefetten birçok politikacı Alman askerlerinin İncirlik Üssü'nden çekilmesini talep ediyor.

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AFP/BÜ/GA