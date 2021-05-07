Alman ve İngiliz turistlerin Türkiye'ye ilgilisi azaldı; rezervasyonlar dipte

Türkiye'nin en önemli turizm pazarları olan İngiltere ve Almanya'dan yapılan turizm rezervasyonlarında büyük çöküş yaşanıyor.

Sözcü gazetesinin haberine göre Almanya'dan 29 Nisan itibariyle 1 Temmuz-30 Ekim 2021 yaz sezonu için Türkiye'ye yapılan rezervasyonlarda 2019'a oranla yüzde 80'in üzerinde düşüş var.

Bu oran Financial Times'ın haberinde aktardığı verilere göre 2020'nin ise yüzde 65 gerisinde.

İngiltere'den rezervasyonlar ise aynı dönem için 2019'a oranla yüzde 45, geçen yıla oranla ise yüzde 37'lik azalma gösterdi.

Aşılamada etkin bir süreç yöneten Yunanistan'a İngiltere'den rezervasyonlar ise 2019'a göre yüzde 10, geçtiğimiz yıla oranla ise neredeyse yüzde 40 arttı.