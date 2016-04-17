Alman ve Fransız bakanlardan sürpriz Libya ziyareti

Almanya ve Fransa dışişleri bakanları, Libya’da Birleşmiş Milletler'in desteklediği yeni hükümete destek belirtmek için bu ülkeye sürpriz bir ziyaret yaptı.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Avrupa Birliği’nin Libya güvenlik güçlerini eğitmeye hazır olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler’in çabalarıyla kurulan yeni ulusal birlik hükümeti Muammer Kaddafi’nin devrildiği 2011’den bu yana kargaşanın hüküm sürdüğü ülkede yeniden barışı tesis etmeyi amaçlıyor.

Batılı ülkeler, Başbakan Fayiz el Sarac liderliğinde kurulan Ulusal Uzlaşı Hükümeti’nin ülkeyi yeniden birleştirmesini ve Irak Şam İslam Devleti’yle bağlantılı gruplarla mücadele etmesini umuyor.

Steinmeier, "Hükümetin yasal güvenlik güçlerinin desteğini sağlamasının ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Bu yüzden Daeş illetiyle savaşı hafife almıyoruz. Ve Libyalıların başarılı bir şekilde bu görevin üstesinden kendilerinin gelebileceğini biliyoruz” dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Libya güvenlik güçlerinin eğitiminin ülke dışında başlayabileceğini belirtti. Alman Bakan, ülkede yeniden istikrar sağlanması halinde, eğitimin Libya’da devam edebileceğini söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault da "Aynı davayı, aynı çıkarları savunuyoruz. Her ülkenin bağımsızlığına, bütünlüğüne ve kimliğine saygılıyız. Sarac hükümetine destek belirtmek için buradayız ve tüm ülkelerden, başarılı olabilmesi için bu meşru, ulusal birlik hükümetine gerçek bir şans vermelerini istiyoruz” dedi.

Sarac hükümeti bu ay başlarında Trablus’a vardı. Hükümetin merkezi kentteki donanma üssünde.

Hükümet henüz Tobruk’taki, meşru kabul edilen parlamentodan henüz onay almış değil. Güvenoylamasının Pazartesi yapılması bekleniyor.

Güçlü milislerin desteğindeki rakip hükümetin merkezi ise Trablus’ta.