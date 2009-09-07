T24 LogoT24 Logo
Gündem

Alman turistleri taşıyan minibüs takla attı: 14 yaralı

07 Eylül 2009 12:20

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde, havaalanından aldığı Alman turistleri Alanya'ya götüren tur binibüsü takla attı. Kazada, biri sürücü, 13'ü turist, toplam 14 kişi yaralandı.

Antalya'ya tatile gelen 13 Alman turist, saat 23.00 sıralarında havaalanından bindikleri tur minibüsü ile kalacakları otelin bulunduğu Alanya'ya doğru yola çıktı. Süleyman Tuğrul yönetimindeki 72 DC 130 minibüs, Manavgat-Alanya Karayolu'nun Kızılağaç Köyü Kavşağı'na geldiğinde aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıktı. Kavşakta bulunan tabela ve bordürlere çarpan araç, takla atarak yaklaşık 150 metre sürüklendi. Kazada, sürücü Süleyman Tuğrul ve 13 turist çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar, yoldan geçen sürücüler tarafından araçtan çıkarıldı. Çağrılan ambulanslarla yaralılardan Andrea Böhner, Danıel Schweifurtt, İngrid Schwersler, Herberd Schwersler, Elena Sudnicxn, Sergey Sudnicxn, Manavgat Özel Akdeniz Hastanesi'ne, Suzanne Haug, Britta Merk, Side Özel Anadolu Hastanesi'ne, İris Pijls, Wiel Pijls, Jeanna Stocg, Heiko Stoob, Sandra Schuaz, Manavgat Özel Sevgi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Süleyman Ertuğrul ise Manavgat Devlet Hastanesin'de tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Bu arada kaza sonrası yola savrulan turistlerin eşyaları jandarma tarafından toplandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24