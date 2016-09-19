Alman turistler Türkiye’yi yine tercih edecek mi?



Türkiye'de temmuz ayında yaşanan darbe girişimi ve öncesinde Ankara ve İstanbul'da düzenlenen terör saldırılarının olumsuz etkilediği sektörlerden biri de turizm oldu. Almanya Türk turizmi için önemli ülkeler arasında yer alıyor. Alman Seyahat Birliği (DRV) Basın Sözcüsü Torsten Schäfer, bu yıl içinde Türkiye'ye giden Alman turistlerin sayısında önemli ölçüde düşüş yaşandığına dikkati çekti. Torsten Schäfer, konuyla ilgili DW Türkçe'nin sorularını yanıtladı.

DW Türkçe: Türkiye’de başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişimi sonrasında Alman Seyahat Birliği olarak, Türk turizminin içinde bulunduğu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Torsten Schäfer: 2016 yılında Türkiye’ye giden ziyaretçi sayısında düşüş kaydedildi. Türkiye Almanların en sevdiği tatil ülkeleri arasında yer alıyor. Son yıllarda bu sayıda önemli artış gözlenmiş ve Türkiye Almanların yurt dışında tatil yapmayı tercih ettiği üçüncü ülke olmuştu. Bu yıl ise bir düşüşle karşı karşıyayız. Buna rağmen yine de milyonlarca Alman yıl içinde Türkiye’ye tatil için gitti. Bu yıl farklı durumlarla karşılaştık. Ocak ayında İstanbul’da Alman turistleri hedef alan saldırının ardından ziyaretçi sayısında düşüş yaşandı. Ancak bunu izleyen aylarda durum tekrar dengelendi. ‘Last minute' (Son dakika) satışları özellikle mayıs-haziran ve temmuz aylarında çok yoğundu. Daha sonra başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişimi oldu. Ancak bunun sonrasında tahminlerin tersine ziyaretçi sayısı bir anda düşmedi, elbette sayılarda gerileme gözlemlendi ama darbe girişimi sonrasında bu düşüş hızlı değildi. Bunda büyük olasılıkla Almanların çoğunun tatil rezervasyonlarını önceden yapmış olması etkili oldu.

DW Türkçe: Bu yıl Türkiye’ye giden Alman turistlere ilişkin sayı vermeniz mümkün mü?

Torsten Schäfer: Bu sayıları yaz tatili bittikten yani turizm sezonunun bittiği ekim ayından sonra verebiliriz. Şu an elimizdeki sayılar ağustos ayını da içeriyor ancak yine de duruma ilişkin bilgi vermiyor. Eylül de Türkiye seyahatleri için önemli bir ay. Ama temmuz ve ağustos aylarındaki eğilim geçen yıllara göre önemli ölçüde düşüş kaydedildiğini gösteriyor.

DW Türkçe: Türkiye’de bu yıl içinde yaşanan terör saldırıları ve darbe girişimi nedeniyle Almanlar Türkiye’de tatil yapmaktan korkar mı oldu, sizin gözlemleriniz nasıl?

Torsten Schäfer: İnsanlara neden bir ülkeye giderek orada tatil yaptıklarını veya neden başka bir ülkeyi tercih ettiklerini elbette sormuyoruz. Ancak Türkiye’ye giden turist sayısında geçen yıllardaki artış gözönünde bulundurulduğunda, bu yıl saldırıların ve siyasi çekişmelerin seyahat tercihlerini etkilediği sonucuna varabiliriz. Rezervasyonlara bakıldığında Almanların çoğunun Türkiye’ye gitmediği onun yerine başka ülkeleri tercih ettiği görülüyor. Ancak yine de daha önce de belirttiğim gibi yıl sonuna kadar çok sayıda Alman Türkiye’de tatil yapmış olacak.

DW Türkçe: Türkiye’deki bu gelişmeler, Türkiye ile iş yapan Alman seyahat acentelerini ve tur operatörlerini nasıl etkiledi?

Torsten Schäfer: Türkiye Almanların tercih ettiği üçüncü tatil ülkesi olduğu için, turist sayısında düşüş ekonomik ilişkileri de olumsuz etkiledi. Tur operatörlerinin çoğu için özellikle de ailelere yönelik tatil söz konusu olduğunda Türkiye’deki tatil yerleri vazgeçilmez. Bu fiyat-hizmet dengesi içinde başka bir ülkede uygun tatil imkânı sunmak gerçekten zor. Bu nedenle de Türkiye’deki tatil yerleri için talep azalınca, Alman tur operatörleri bundan olumsuz bir şekilde etkilendi.

DW Türkçe: Önümüzdeki aylarda Türkiye yine Almanların tercih ettiği bir tatil ülkesi haline gelebilecek mi, bu yöndeki tahminleriniz nasıl?

Torsten Schäfer: Buna yanıt vermek çok zor. Şu andaki duruma göre turist sayısında düşüş olduğunu ve bugüne kadar kaydedilen en yüksek Alman ziyaretçi sayısı olan 5 milyon 600 bine ulaşmanın mümkün olmadığını söyleyebiliriz. Türkiye’ye kaç Alman turistin gittiğini ancak yıl sonunda tespit edebiliriz. Gelecek kış ve yaza ilişkin olarak tahminde bulunmak da zor. Durum ülkedeki siyasi gelişmelere ve güvenlik durumuna bağlı. Elbette Ege ve Akdeniz’deki tatil yerleri saldırıların hedefi olmadı, ilgili kurumlar ile Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın güvenliğe ilişkin değerlendirmelerinde de, bu tatil beldelerinin saldırılardan etkilenmediği dile getirildi. Bu nedenle Türkiye’ye giden turist sayısının yine normal düzeyine ulaşacağını düşünebiliriz.