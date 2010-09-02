-ALMAN TURİSTİN TERCİHİ TÜRKİYE ANKARA (A.A) - 02.09.2010 - Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, yılın 7 ayında Türkiye'ye turist gönderen ülkeler sıralamasında Almanya yüzde 14.65'lik dilimle liderliğini korudu. Türkiye, 2008 ve 2009 yılları Ocak-Temmuz dönemlerinde de en çok Almanlar tarafından tercih edilirken, sıralama bu yıl da değişmedi. Yılın 7 ayında Türkiye'ye gelen turistlerin milliyetlerine göre sıralamasında, Almanlar birinci, Ruslar ikinci, İngilizler üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri İran, Bulgaristan, Hollanda, Gürcistan, Fransa, Suriye ve ABD izledi. Ocak-Temmuz dönemine bakıldığında yüzde 6.67'lik bir artışla toplam turist sayısı 15 milyon 929 bin 702 oldu. Bu dönemde Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkelerin, toplam turist sayısı dikkate alındığında genel toplam içindeki oranları ise şöyle: ''Almanya yüzde 14.65, Rusya yüzde 11.26, İngiltere yüzde 9.27, İran yüzde 7.17, Bulgaristan yüzde 4.77, Hollanda yüzde 3.98, Gürcistan yüzde 3.60, Fransa yüzde 3.36, Suriye yüzde 3.03, ABD yüzde 2.23'' Ayrıca, Ocak-Temmuz döneminde 5 milyon 131 bin 547 kişi Akdeniz, 3 milyon 880 bin 999 turist Marmara, 1 milyon 594 bin 322 ziyaretçi Ege bölgesini tercih etti. Ulaşım yoluna göre Türkiye'ye giriş yapan turistlerin 14 milyon 437 bin 867'si havayolu, yaklaşık 6.5 milyonu da karayolunu kullandı. Geçici verilere göre, Temmuz ayında gelen Alman turist sayısı 649 bin 887, Rus turist sayısı 535 bin 722, İngiliz turist sayısı ise 471 bin 732 oldu.