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Yaşam

Alman turist yazlıkta öldürüldü

Lapseki ilçesi Gürecialtı mevkisindeki yazlığının çevresinde dolaşan bir kişiyi uyaran 70 yaşındaki Alman vatandaşı Rudolf Kristoph Bohn, gece yazlığının balkonunda otururken silahlı saldırıya uğradı

22 Temmuz 2013 10:29

Alman vatandaşı Kristoph Bohn, dün Çanakkale'deki yazlığının balkonunda silahlı saldırıya uğradı. Av tüfeğiyle ağır yaralanan Bohn, içeriye kaçarken, her şeyden habersiz eşi, zili çalan saldırgana kapıyı açtı.
 
Av tüfeğiyle açılan ateş sonucu ağır yaralanan Bohn, balkondan evinin içine kaçmaya çalıştı.

Bu sırada silahlı saldırgan, yazlığa girmek için kapının zilini çaldı.

Evde televizyon izleyen ve silah sesini duymayan Rudolf Kristoph Bohn’un eşi 69 yaşındaki Ursula Katharina Bohn, kapıyı açtı.


Evde can  verdi


Elinde av tüfeği bulunan saldırganı görünce kapıyı hızla kapatıp içeriye kaçan Ursula Katharina Bohn, vurulduğundan haberi olmadığı kanlar içindeki eşiyle balkondan içeriye girmeye çalışırken karşılaştı.

Yaz tatili için eşiyle yazlık satın aldıkları Lapseki’ye gelen Ursula Katharina Bohn, hemen jandarma ve sağlık ekiplerini arayıp durumu bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Rudolf Kristoph Bohn’un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Karanlıktan yararlanıp izini kaybettiren silahlı saldırganın yakalanması için jandarma geniş çaplı soruşturma başlattı.

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