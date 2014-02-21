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Spor
Deutsche Welle

Alman sporcuda doping şüphesi

Soçi Olimpiyat Oyunları’nda Alman bir sporcuya yapılan doping testi pozitif çıktı. Başka Alman sporculara yapılan doping testlerinde de sonucun pozitif çıktığı şüphesi bulunuyor.

21 Şubat 2014 14:42

Olimpik Kış Oyunları'nın bitmesine üç gün kala bir Alman sporcunun yasaklı madde
kullandığı ortaya çıktı. Alman haber ajansı dpa'nın edindiği bilgilere göre doping
kullanan sporcunun Alman Kayak Federasyonu'na (DSV) bağlı olduğu belirtiliyor. Alman
Birinci Televizyon Kanalı Doping Uzmanı Florian Bauer pozitif sonucun, biatlon dalında
yarışan sporculardan birine ait olabileceğini ileri sürdü.
Alman Olimpiyat Komitesi, sporcunun doping testinde pozitif sonuç çıktığını doğruladı.
Komite, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından konuyla ilgili olarak perşembe akşamı
yerel saatle 21.30'da bilgilendirildiğini açıkladı. Açıklamada sporcunun
A testinde
“normalden farklı bir sonuç” ortaya çıktığı belirtilirken sporcunun B testinin bugün
yapılması bekleniyor. Ayrıca Alman sporcunun Uluslararası Olimpiyat Komitesi
Disiplin
Komitesi'ne bugün ifade vermesi öngörülüyor.
ARD ve Deutsche Welle Olimpiyat muhabirinin edindiği henüz
teyit edilmemiş bilgilere
göre A testinde pozitif çıkan sporcuların sayısı 3. Ancak Alman Olimpiyat Komitesi,
Deutsche Welle'nin bu bilgiyi doğrulamak amacıyla yönelttiği soruları yanıtsız
bıraktı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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