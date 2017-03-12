Alman siyasilerden hükümete Türkiye çağrısı

Alman siyasetçiler, Türk hükümet yetkililerinin Almanya'daki referandum etkinliklerinin engellenmesi ve ardından Türk hükümetinin Almanya'ya yönelik Nazi benzetmesiyle krizin patlak verdiği ikili ilişkilerde, Federal Hükümet‘e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sert bir tutum sergilenmesi çağrısı yapıyor.

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Federal Meclis Dış ve Güvenlik Politikaları Sözcüsü Florian Hahn'ın İncirlik'teki Alman askerlerinin geri çekilmesi yönündeki talebine Sol Parti'den de destek geldi. Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanı Sahra Wagenknecht, İncirlik'teki Alman askerlerinin geri çekilmesine ek olarak, Türkiye ile yapılan silah ticaretinin derhal durdurulmasını talep etti. Wagenknecht, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki mevcut gelişmelerin, İncirlik'teki Tornado keşif uçakları ve Alman askerlerinin geri çekilmesini gerektirdiğini” kaydetti.

Erdoğan'dan aldığı ödülü geri veriyor

Türk hükümetinin Almanya'ya yönelik Nazi benzetmesine bir tepki de Yeşiller milletvekili Marieluise Beck'ten geldi. Beck, Türk hükümetinin açıklamasına tepki olarak, 2005 yılında Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldığı "Dostluk Ödülü'nü” geri vereceğini kaydetti. Beck, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, Nazi benzetmesinin, "tarihi çarpıttığını ve yakışıksız olduğunu” kaydetti. Beck ayrıca ödülü geri verecek olsa da Türkiye'deki insanlara, insanlar ve ülkeler arasındaki dostluğun sürmesi için devrede olmaya devam edeceğinin garantisini de verdiğini sözlerine ekledi.

Cem Özdemir: AB ortak strateji geliştirmeli

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir de Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan referandum etkinliği krizi sonrası Avrupa Birliği’nin Türk hükümet yetkililerinin etkinliklerine yönelik ortak bir strateji geliştirmesi önerisini getirdi. Türk hükümet yetkililerinin etkinliklerinin bu stratejiye göre hazırlanması gerektiğini belirten Özdemir bu önerisine gerekçe olarak, “çünkü onların evlerine kahraman olarak dönmesini istemiyorum” şeklinde konuştu. Özdemir ancak, Türk hükümet yetkililerinin Almanya'da kendilerinde gördükleri hakların, Türkiye'deki muhalefet ve tutuklu Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel için de geçerli olduğunu vurguladı.

SPD'li Özoğuz: Sakin olmalıyız

Sosyal Demokrat Parti‘den (SPD) Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz ise Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaşanan krizin büyümesine izin verilmemesi uyarısında bulundu. Die Welt gazetesine konuşan Özoğuz, "Erdoğan'ın bizi bir kriz sarmalına sürüklemesine izin vermemiz tehlikeli olur” şeklinde konuştu. Özoğuz, Ankara'dan yükselen sert tona karşı her ne kadar zor olsa da sakin kalınması gerektiğinin altını çizdi.

FDP: Hollanda ile dayanışma gösterilmeli

Alman Hür Demokrat Parti Genel Başkanı Christian Lindner ise Federal Hükümete, Türkiye ile krizinde Hollanda ile dayanışma çağrısı yaptı. Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin Türkiye ile süren diplomatik krizde, Almanya Başbakanı Merkel ve Avrupa'nın genelinden beklenen duruşu sergilediğine dikkat çekti. Lindner, "özgürlükleri kaldırmak için kötüye kullanılan özgürlüklerin, sağlam bir demokrasinin standartlarına uymadığını” kaydetti.

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