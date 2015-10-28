Alman siyasetinde sığınmacı krizi

Sığınmacı akını Alman iç siyasetini de karıştırdı. Bavyera eyaleti Başbakanı ve

Hristiyan Sosyal Birlik partisi

lideri Horst Seehofer, Başbakan Merkel'e sığınmacı akınını sınırlandıracak önlemler alması için pazar

gününe kadar ültimatom verdi, aksi takdirde Bavyera eyaletinin kendi önlemlerini alacağı tehdidinde

bulundu. Hristiyan Demokrat Birlik lideri Başbakan Merkel ise bu ültimatomu reddetti. Muhafazakar iki

kardeş parti arasında gerilimin tırmanması bekleniyor.

Neue Osnabrücker Zeitung'un yorumu şöyle:

“Horst Seehofer haklı. İstişarelerde bulunulmadan binlerce sığınmacının Almanya sınırına

getirilmesi

kabul edilemez. Ancak federal hükümete yönelik ültimatom ve tehditlerin sorunun çözümüne hizmet

edeceği şüpheli. Seehofer bu tarzıyla sanki hızlı bir çözüm varmış izlenimi uyandırıyor. Seehofer ve Birlik

partileri içindeki muhaliflerin Merkel ile ipleri koparmaya yeltenecekleri spekülasyonları şimdiden

ortada dolaşmaya başladı. Buna karşı yapılacak tek şey uyarmak. Berlin'de bir hükümet krizi Almanya ve

Avrupa'nın şu sıralar ihtiyaç duyabileceği son şey.”

Münchner Merkur gazetesi de Merkel'in sığınmacı politikasını eleştiriyor:

“Sığınmacı akınının Avusturya'yı aşıp Almanya'ya doğru yönelmesi

sebepsiz değil. Bu akın, en az dirençle

karşılaşacağı noktaya doğru ilerliyor. Angela Merkel'in davet ya da teslim olma diye yorumlanabilecek,

düşünmeden kolayca sarf edilmiş sözleri nedeniyle. Almanya'nın haftada on binlerce sığınmacıyı

alabilecek durumda olduğu ve buna karşı kendini korumaya hiç niyeti bulunmadığı izlenimi

düzeltilmediği sürece Avusturya ya da diğer ülkelerin ‘seyahat eden kişiyi durduramayız' prensibine

göre hareket etmesi şaşırtıcı olmaz.”

Avrupa Parlamentosu'nun ağ tarafsızlığını güvenceye alma amacıyla kabul ettiği yeni düzenleme

yoğun

tartışmalara yol açtı. Ağ tarafsızlığı, internette verilerin iletiminde ve veri ağlarına erişimde eşitlik

anlamına geliyor. Bu ilkeyi güvence altına almak üzere kabul edilen düzenleme ise yoruma açık

maddeleriyle tam da bu ilkenin zedelenmesine zemin hazırlamakla eleştiriliyor.

Lüneburg'da yayımlanan Landeszeitung'un yorumu şöyle:

“İnternet artık tarihe karıştı. En azından başlangıçtaki haliyle; serbest düşüncenin

kuralsız, başıboş ve

kaotik bir şekilde dolaştığı bir platform olarak. Şimdiye kadar ağ tarafsızlığı, internetin taşıyıcı kolonuydu.

Her veri paketi aynı hızla gönderiliyordu. Dünya devi bir şirket tarafından da gönderilse, bu şirketi

eleştiren bir aktivist tarafından da gönderilse aynıydı. Avrupa Parlamentosu üyeleri şimdi parayı

ödeyenin sollayacağı bir şerit yaratarak büyük bir günaha imza attı. Artık cebinde daha fazla parası olanın

sesi internette daha yüksek çıkacak. Muhtemelen yakında bariyerler ve fiyat etiketleriyle internetin

yolu bildiğimiz tarafa doğru yönlendirilecek: Çıkarlar ve hırs.”

Düsseldorf'ta yayımlanan ekonomi gazetesi Handelsblatt ise şu yorumda bulunuyor:

“Bir ambulans ile hastane arasında hızlı veri transferinin, internette yeni çıkmış bir Amerikan dizisi

karşısında önceliğe sahip olmasına kimse hayır demez. Ama tabii yasa bu kadar özel formüle edilmiyor.

Getirdiği pek çok istisna ile yorumlara açık kalıyor. Siyaset de, iş dünyası da toplum da, Google, Facebook

ya da Amazon gibi devlerin artık Avrupa'dan çıkması gerektiği konusunda hemfikir. Soru ise şu: Bu devler

internetin tüm gücünü olabildiğince kullanamamış olsalardı bu kadar büyüyebilirler miydi? İşte genç

yenilikçi şirketlerin korkusu bu.”

