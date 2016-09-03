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Deutsche Welle

"Alman siyasetçilerin İncirlik planında değişiklik yok"

Ermeni soykırım tasarısının Almanya Federal Meclisi’nden geçmesinin ardından Türkiye-Almanya arasındaki İncirlik tartışmasına rağmen Alman siyasetçilerin planladıkları İncirlik ziyaretinin hala geçerli olduğu kaydedildi.

03 Eylül 2016 14:18


Sosyal Demokrat Parti (SPD) savunma politikaları sözcüsü Rainer Arnold, Frankfurter Rundschau gazetesine verdiği demeçte Savunma Bakanlığı yetkililerinin planladıkları İncirlik ziyaretiyle ilgili bir değişiklik bulunmadığını kaydetti. Arnold "4 Ekim'de Türkiye'ye seyahat etmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.

İncirlik üssünde Alman ordusuna ait 6 adet Tornado tipi keşif uçağı, bir yakıt ikmal uçağı ve 200'den fazla Alman askeri bulunuyor. Bu uçaklar ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonun Suriye’deki IŞİD milislerine karşı operasyonlarını destekliyor. Ancak Alman Meclisi'nde Ermeni soykırımı kararının kabul edilmesinin ardından Türkiye, Alman milletvekillerinin üssü ziyaret etmesine izin vermiyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel cuma günü, RTL televizyonuna yaptığı açıklamada, hükümetinin Türkiye ile ilişkileri düzeltmek için Federal Meclis'in Ermeni soykırımı kararına mesafe koyacağı iddialarını yalanlamıştı.

Parlamentonun Ermeni kararına saygı duyulması gerektiğini kaydeden Merkel, hükümetin Federal Meclis'in aldığı bir kararla ilgili açıklama yapmayacağını belirtmişti. Merkel, kararın bağlayıcılığı olmadığını Türk hükümetine ilettiklerini ifade ederek “Bunun Türkiye karşısında bir diz çökme hamlesi olup olmadığına” yönelik soruya ise “Kesinlikle hayır" cevabını vermişti. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert de Federal Meclis'in aldığı bu tip kararların bağlayıcılığı olmadığına dikkat çekmişti.

Konuyla ilgili Ankara'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Berlin Büyükelçiliği Basın Müşaviri Refik Soğukoğlu ise Funke Medya Grubu'na verdiği demeçte "Bunu daha çok olumlu bir gelişme olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Federal Meclisi’nin Ermeni soykırım tasarısını kabul etmesinin ardından yaptığı açıklamada Almanya'nın İncirlik ziyaretinin bundan sonra atılacak adımlara bağlı olduğunu kaydetmişti. Çavuşoğlu, "Eğer Almanya gerekli adımları atarsa biz ziyareti sağlarız. Bizim tarihimizle hadsiz şekilde oynayanların bizim özel bölgelerimizi ziyaret etmesine izin vermeyiz" diye konuşmuştu.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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