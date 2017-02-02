Alman siyasetçilerden Merkel’e çağrı

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Sekreteri Katarina Barley, Neue Osnabrücker Zeitung'a verdiği demeçte, Başbakan Merkel'in perşembe günü Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında "yanlış bir şekilde çekingen” kalmamasını istedi. Barley, Merkel'in Türkiye'de suçsuz bir şekilde cezaevine konan çok sayıda kişi için etkin olmasını istedi.

Türkiye'nin "diktatörlük yolunda ilerlediğini” ifade eden sosyal demokrat politikacı Barley, ülkede gazeteci, avukat ve muhaliflerin kitlesel bir şekilde tutuklanmasını "demokratik değerlere bir saldırı” olarak değerlendirdi. Tutuklular arasında Sosyal Demokratların kardeş partisi HDP milletvekillerinin de bulunduğunu hatırlatan Barley, bu kişilerin terörist değil, Türk demokrasisinin seçilmiş vekilleri olduğunu vurguladı. Erdoğan'ın "demokrasiyi hapsettiğini” ifade eden Barley, "bu durum karşısında susarak buna göz yummamalıyız” dedi.

Yeşiller partisi Eş Başkanı Cem Özdemir de, Passauer Neuen Presse gazetesine yaptığı açıklamada, Başbakan Angela Merkel'in Türkiye'deki dramatik gelişmeleri göz ardı etmemesi ve bu konuda suskun davranmaması gerektiğini söyledi. Başbakan Merkel'in Türkiye ile diyaloğu sürdürmesinin doğru olduğunu kaydeden Özdemir, ancak bunun "hangi şekilde” olduğunun önemli olduğunu söyledi. Özdemir, bu nedenle de Merkel'den hukuk devleti ilkeleri, demokrasi ve azınlıklara yönelik tutum konularındaki anlayış farkını dile getirmesini talep etti. Özdemir, Merkel'in "yaraya parmak basması” gerektiğini belirtti.

Alman Federal Meclisi Sol Parti Grup Başkanı Sahra Wagenknecht ise Rheinische Post gazetesine verdiği demeçte, Merkel'in ziyaretinin zamanlamasını eleştirerek, başkanlık sistemine ilişkin anayasa referandumunun yapılmasına kısa bir süre kala Merkel'in Ankara'ya giderek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermiş olduğunu savundu.

İçişleri Bakanı Merkel'in ziyaretini savundu

Buna karşılık Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Merkel'in Türkiye ziyaretini savundu. Bu ziyaretin "doğru” olduğunu vurgulayan de Maiziere, Merkel'in tavsiyeye ihtiyacı olmadığını belirtti. Passauer Neuen Presse gazetesine açıklama yapan İçişleri Bakanı, NATO üyesi olan Türkiye'nin terörizmle mücadelede önemli bir ortak olduğunu belirterek, Türkiye'nin milyonlarca mülteciyi kabul ettiğinin de unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Federal Hükümet sözcüsü Steffen Seibert de çarşamba günü Berlin'de yaptığı açıklamada, Merkel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’la yapacağı görüşmelerde temel hak ve özgürlükler ile bu konuda getirilen kısıtlamaların yine gündeme geleceğini belirtmişti.

Başbakan Angela Merkel'in Ankara'ya yapacağı bir günlük çalışma ziyaretinde mülteci siyaseti ve Suriye konularının ön plana çıkması bekleniyor. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ilk kez Türkiye'yi ziyaret edecek olan Merkel'in temaslarında ikili ilişkilerin de ele alınacağı tahmin ediliyor.

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AFP/KNA/DW, JD/GA