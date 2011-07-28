Alman siyasetçi erken gitmiş erken ayrılmış

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Yeşiller Eşbaşkanı Roth Silivri'ye giremedi...





AGOS'A GİTTİ



Bakanlığın açıklamasında, daha önce olumlu yanıt verilen benzer ziyaretler de hatırlatıldı.Roth'un Şık'ı ziyaret etme talebinin Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla bugün bakanlığa ulaştırıldığı kaydedilen açıklamada, bakanlıkça uygulamadaki izin prosedürlerine gerek görülmeden, görüşme talebine hızla onay verilerek izin yazısının da bugün Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına ve kurum müdürlüğüne UYAP aracılığıyla gönderildiği belirtildi.''Ancak Sayın Roth'un, izin talebi sonuçlandırılmadan Silivri Ceza İnfaz Kurumuna gittiği ve izin yazısının ulaşmasını beklemeden izin verilmediği gerekçesiyle kurumdan ayrıldığı anlaşılmıştır.Bakanlığımız mevzuat çerçevesinde bu tür izin taleplerine olabildiğince olumlu yanıt vermektedir.Daha önce Avrupa Parlamentosu üyesi ve Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Helene Flautre, izin çerçevesinde 7 Mayıs 2011'de tutuklular Ahmet Şık ve Nedim Şener'i ziyaret etmiştir. Aynı şekilde Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu Eş Başkanı Rebecca Harms ile Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilcisi Dr. Ulrike Dufner'in 20 Mayıs 2011'de tutuklular Ahmet Şık ve Nedim Şener'i ziyaretlerine izin verilmiştir.''Bu arada Claudia Roth, Agos gazetesinin Şişli'deki binasında Dink ailesinin avukatı Fethiye Çetin ve gazetenin genel yayın yönetmeni Rober Koptaş ile basına kapalı yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.Dink'in dostları olduğunu ifade eden Roth, ''Hrant'ı çok özledik. Türkiye'nin Hrant Dink gibi insanlara ihtiyacı var. Dink cinayetinin arkasında olanların açığa çıkartılması için sürekli talepte bulunacağız ve bunun için Türkiye'ye devamlı olarak geleceğiz. Onu hiçbir zaman unutmayacağız. Onun başlattığını sürdürmeye çalışacağız'' diye konuştu.Roth, Dink cinayetinin yarınki duruşmasına katılacağını aktararak, ''Katilin cezalandırılmasıyla dava sona ermedi. Cinayet aydınlatılamadı. Sorumlular hala mahkeme önünde değil. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararı Türkiye hükümeti tarafından hala uygulanmadı. Bütün Türklerin, Hrant'ı çok özlediklerini ve önemli bir arkadaşlarını kaybettiklerini söylemesi gerekir'' dedi.