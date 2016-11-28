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"Alman şirket Türkiye'ye silah satmama kararı aldı" iddiası

İddiaya göre; Türkiye'ye listenin dışında kaldığı için silah satılmayacağı bilgisi paylaşıldı

28 Kasım 2016 18:55

Avusturya Parlamentosu'nun Türkiye’ye silah ambargosu kararından sonra, Almanya’nın tanınmış silah üreticilerinden Heckler & Koch’un da Türkiye’yi müşteri listesinden çıkardığı öne sürüldü.

Alman basınının adı açıklanmayan şirket yetkililerine dayandırdığı haberlere göre, strateji değişikliğine giden Heckler & Koch, gelecekte sadece "NATO ülkeleri, NATO ile yakın ilişkisi olan ülkeler, demokratik ve yolsuzluğun olmadığı ülkelere" silah satacak.

Türkiye sarı listede

Heckler & Koch’un silah satılabilecek ülkeleri demokrasi ve yolsuzluk gibi kriterlere göre sınıflandırdığı “yeşil listeye” aldığı belirtilirken; Suudi Arabistan, Meksika, Brezilya ve Hindistan gibi ülkelerin bu listenin dışında kaldığı için silah satılmayacağı bilgisi paylaşıldı.

Türkiye’yi bu çerçevede sarı listeye aldığı kaydedilen şirketin, gelecekte Türkiye’ye de silah satmak istemediği öne sürüldü. Heckler & Koch’un bu ülkelere silah satışı konusunda Alman hükümetinden izin almakta zorlandığı için strateji değişikliğine gittiği belirtiliyor. Daha önceden yapılan anlaşmalar çerçevesinde yapılan satışların ise yerine getirileceği öğrenildi.

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