Alman sinema arşivinden seçme filmler

Goethe-Institut arşivinden seçilen 22 filmle Alman sinemasının 100 yıllık tarihine kısa bir ziyaret yapabilirsiniz.



22 film örneğinde Alman sinemasının yüz yıllık tarihine bir bakış: Goethe-Institut arşivinden oluşturulan bu seçki ile ilk sessiz filmler (Lubitsch), savaş öncesi (Sternberg) ve savaş sonrası (Käutner) filmler, 60′lı ve 70′li yılların yaratıcı filmleri (Kluge, Fassbinder) ve günümüzün yeni ve gerçekçi (Petzold, Dresen) sineması olmak üzere sinema tarihinin önemli devreleri sunuluyor. Seçilen filmler ait oldukları dönemin Almanyası’na göz atma fırsatı veriyor; film ve film dilinin gelişimini belgeliyorlar.



Goethe-Institut ilk bölümde, 1910 - 1940 yılları arasındaki dönemden dokuz film gösteriyor.



8 Mayıs 2009 - 18:00

‘Erkek Olmak İstemiyorum’

1918, 45′, s/b

Yönetmen: Ernst Lubitsch

Oyuncular: Ossi Oswalda, Curt Goetz, Ferry Sikla, Margarete Kupfer, Victor Janson

Zıpçıktı bir genç kız (Ossi Oswalda) onu evde eğiten ve göz kulak olan öğretmenini (Curt Goetz) atlatarak erkek kılığına girer ve Berlin gece hayatına karışır. Orada öğretmenine rastlar ve onu tanıyamayan öğretmeniyle ‘erkek erkeğe’ kardeşliğe ve dostluğa kadeh kaldırırlar. Bu durum, bir sürü karışıklığa yol açar ve sonuçta öğrenciyle öğretmen birbirlerine âşık olurlar.



‘İstiridye Prenses’

1919, 60′, s/b

Yönetmen: Ernst Lubitsch

Oyuncular: Ossi Oswalda, Victor Janson, Harry Liedtke, Julius Falkenstein, Max Kronert

Histerik ve ahlaksız bir kız olan İstiridye Prenses evlenmek istemektedir. Bu esnada aslında gerçek prensin hizmetkârı olan sakat ‘Prens Nucki’ çıkar ortaya ve hemen kiliseye sürüklenir. Prens üzüntüden kendini içkiye verir. Gerçek prens Nucki de içkiye vurur kendini.



15 Mayıs 2009 - 18:00

‘Bilge Nathan’

1922, 123′, renkli

Yönetmen: Manfred Noa

Oyuncular: Werner Krauss, Carl de Vogt, Fritz Greiner, Lia Eibenschütz, Bella Muzsnay

Ephraim Lessing’in pasifist dramı, 12’nci yüzyılda, Haçlı Seferleri sırasında Kudüs’te geçer. O dönemde Hıristiyanlık, Yahudilik ve Müslümanlık doğrudan doğruya karşı karşıya gelmektedir. Werner Krauss’un başrolü oynadığı, görüntüler açısından çok zengin bu film, 1922′de, daha yapım aşamasında Nasyonal Sosyalistlerin saldırılarıyla karşı karşıya kaldı ve bugün tamamen unutulmuş durumda. Filme eşlik eden kitapçıkta uzun süre kayıp kalmış bu filmin başına gelen sansürün karmaşık hikâyesi anlatılıyor. Münih Film Müzesi, filmin bugüne kalmış tek kopyasını restore ederek zamanın özelliklerine uygun olarak renklendirdi ve Alman sessiz sinemasının bir ustalık eseri olarak yeniden keşfedilmesi için sinemaseverlere sundu.



22 Mayıs 2009 - 18:00

‘Mavi Melek’

1930, 109′, s/b

Yönetmen: Josef von Sternberg

Oyuncular: Emil Jannings, Marlene Dietrich, Hans Albers

Öğrencileri arasında elden ele dolaşan açık saçık fotoğraflara öfkelenen Profesör Ruth, fotoğrafların sahibi olan güzel Lola’dan hesap sormak için Mavi Melek kabaresine gider. Lola’nın sahnesinden büyülenen profesör, kadının tiryakisi olur ve onunla evlenmek için kariyerini bırakır; böylece çöküşü de başlamış olur. Genç karısıyla şehirden şehire gider ve üçüncü sınıf bir grupta aptal August’u oynar. Nihayet eski öğrencilerinin ve arkadaşlarının alay konusu olacağı şehrine geri döner. Boynuzlanmış bir koca olarak boş sınıfına girer ve burada yere yığılarak ölür.



29 Mayıs 2009 - 18:00

‘Dans Eden Kongre’

1931, 97′, s/b

Yönetmen: Erich Charell

Oyuncular: Lilian Harvey, Willy Fritsch, Lil Dagover

1815 yılında Viyana Kongresi sırasında, fonda Metternich’in siyasi entrikalarının yer aldığı bir ortamda, küçük bir eldivencinin bir Rus çarıyla yaşadığı romans.



5 Haziran 2009 - 18:00

‘M - Bir Şehir Katilini Arıyor’

1931, 98′, s/b

Yönetmen: Fritz Lang

Oyuncular: Peter Lorre, Otto Wernicke, Gustaf Gründgens

Bir çocuk katili Berlin’deki sakin hayatı tehdit etmekte, halkı huzurunu kaçırmaktadır. Polisin bu konuda yürüttüğü soruşturma, gangsterlerin bol kazançlı işlerini de sekteye uğratır. Bu nedenle organize suç dünyası da düzenin koruyucularına paralel olarak bu patolojik suçluyu aramaya başlar. Gangsterlerin sonunda yakaladığı katile, çıkarıldığı yer altı mahkemesinde ölüm cezası verir. Katil idam edilmeden önce polis gelir ve adamı ‘kanun namına’ tutuklar.



12 Haziran 2009 - 18:00

‘La Habanera’

1937, 100′, s/b

Yönetmen: Douglas Sierck

Oyuncular: Zarah Leander, Ferdinand Marian, Karl Martell, Julia Serda

Bir gemi seyahatinde İsveçli güzel Astrée Sternhjelm (Zarah Leander) Porto Rico’ya gelir ve adanın büyüsüne ve büyülü müziğine yenik düşer. Habanera’nın suçudur bu. Teyzesiyle İsveç’e dönmek yerine, onun gözetiminden kurtulur, kalkmak üzere olan gemiden son saniyede kaçar; bir köy eğlencesinde karşılaştığı ve boğa güreşindeki cesaretinden büyülendiği zengin toprak sahibi Don Pedro de Avila’nın (Ferdinand Marian) kollarına atılır.



19 Haziran 2009 - 18:00

‘Hoşça Kal, Franziska!”’

1941, 93′, s/b

Yönetmen: Helmut Käutner

Oyuncular: Marianne Hoppe, Hans Söhnker, Fritz Odemar, Rudolf Fernau, Margot Hielscher

Bir profesörün kızı olan Franziska’yla hızlı gazeteci Michael arasında yaşanan bir ‘ilk bakışta aşk’ hikâyesi. Olaylar 1932 yılında başlar ve İkinci Dünya Savaşı’nı da içine alan bir dönemde geçer. Bu iki kişinin aşkı, vedalaşmalardan ibarettir. Erkek, hep giden taraftır, çalıştığı ajansın görevlisi olarak dünyada olanları, kazaları, doğal afetleri ve savaşları filme alır. Kadın ise önce yalnız, sonra iki çocuğuyla birlikte şirin bir kasabada geride kalandır. Kadın zamanla umutlarını yitirir, melankolikleşir, ancak hayatının aşkından vazgeçemez. Marianne Hoppe ve Hans Söhnker’in olağanüstü oyunlarının öne çıktığı, kısmen neşeli bir melodram.



26 Haziran 2009 - 18:00

‘Köprü Altında’

1945, 92′, s/b

Yönetmen: Helmut Käutner

Oyuncular: Hannelore Schroth, Carl Raddatz, Gustav Knuth, Hildegard Knef

Film Leo de Laforgue’un ‘Paris Köprüleri Altında’ adlı romanından uyarlanmıştır. Herhangi bir yaz; Spree kıyısında herhangi bir yer: İç sularda gezinen iki gemici Willy ve Hendrik (biri mavnanın sahibi, diğeri ise tek mürettebatıdır) gecelemek üzere mavnayı bağlarlar. Burada köprünün demirlerinden atlamaya çalışan genç bir kız görürler. Aynı anda bir on mark banknotu salınarak nehre düşer. Genç kız kendisine tatsız bir olayı hatırlatan paradan kurtulmak istemiştir sadece.



Arşivden Seçme Filmler

8 Mayıs - 26 Haziran 2009

Goethe-Institut

Yeni Çarşı Caddesi No: 32 Galatasaray- İstanbul

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