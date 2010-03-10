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Yaşam

Alman sevgilisi Derya’yı kabloyla boğdu!

18 yaşındaki Türk kızı Derya’yı Alman sevgilisi anten kablosuyla boğdu. 24 yaşındaki zanlı “Kıskançlık krizine girdim öldürdüm” dedi.

10 Mart 2010 02:00

T24 - 18 yaşındaki Türk kızı Derya’yı Alman sevgilisi anten kablosuyla boğdu. 24 yaşındaki zanlı “Kıskançlık krizine girdim öldürdüm” dedi.


Aralarında sık sık kavga çıkıyordu

Almanya’da yaşayan Derya Erden (18) sevgilisinin kurbanı oldu. Derya bir süredir Alman Sebastian S. ile birlikte yaşıyordu. Ancak çift sık sık tartışıyordu. Polis iki kez tartışmaları engellemek için eve geldi. Cuma akşamı da çift kavgaya tutuştu. Derya anten kablosuyla Sebastian’a vurmaya başladı.


Uyuşturucu için mi öldürdü?

Sebastian kabloyu alarak Derya’nın boynuna doladı ve boğarak öldürdü. Teslim olan Sebastian, “Derya’yı başka erkekle görüştüğü için öldürdüm” dedi. Ancak Sebastian’ın cinayetten sonra Derya’nın cep telefonunu satıp uyuşturucu aldığı öne sürüldü.


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