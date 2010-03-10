Alman sevgilisi Derya’yı kabloyla boğdu!

T24 -

Aralarında sık sık kavga çıkıyordu

Uyuşturucu için mi öldürdü?

Almanya’da yaşayan Derya Erden (18) sevgilisinin kurbanı oldu. Derya bir süredir Alman Sebastian S. ile birlikte yaşıyordu. Ancak çift sık sık tartışıyordu. Polis iki kez tartışmaları engellemek için eve geldi. Cuma akşamı da çift kavgaya tutuştu. Derya anten kablosuyla Sebastian’a vurmaya başladı.Sebastian kabloyu alarak Derya’nın boynuna doladı ve boğarak öldürdü. Teslim olan Sebastian, “Derya’yı başka erkekle görüştüğü için öldürdüm” dedi. Ancak Sebastian’ın cinayetten sonra Derya’nın cep telefonunu satıp uyuşturucu aldığı öne sürüldü.