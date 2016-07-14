Alman Savunma Bakanı'ndan İncirlik uyarısı



Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen çarşamba akşamı Alman televizyonu ARD'ye yaptığı açıklamada, AWACS tipi keşif uçaklarının IŞİD'le mücadele amacıyla Türkiye'ye gönderilebilmesi için Federal Meclis'te milletvekillerinin onayına sunulacağına dikkat çekti.

Türkiye ile Almanya arasında yaşanan İncirlik krizine dikkat çeken von der Leyen, “Federal milletvekilleri buna ancak eğer Alman askerlerini görev yerinde ziyaret edebilirlerse onay verirler” diye konuştu.

İncirlik'te Alman ordusunun uluslararası koalisyonun IŞİD'le mücadelesine destek veren Tornado tipi keşif uçakları da bulunuyor. Üste 240 Alman askeri görev yapıyor. Yeni misyonla birlikte de Alman askerlerinin İncirlik'teki sayısının artırılması planlanıyor.

“Alman askerleri İncirlik’ten çekilebilir”

Türkiye'nin Alman milletvekillerine İncirlik'e giriş izin vermemesi Almanya'da rahatsızlık yaratıyor. Ankara'nın tepkisinin Alman Federal Meclisi'nde kabul edilen soykırım kararı olduğu tahmin ediliyor.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partili Meclis Başkanı Norbert Lammert de hafta başında İncirlik'te bulunan Alman askerlerinin geri çekilmesinin seçenekler arasında olduğunu açıklamıştı. Ardından Başbakan Yardımcısı ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Sigmar Gabriel de bu açıklamaya destek vermiş ve Alman milletvekillerine üssü giriş yasağının devam etmesi halinde askerlerin geri çekilebileceğini kaydetmişti.

Merkel – Erdoğan görüşmesi de çözüm getirmedi

Federal Meclis'te grubu bulunan partilerin savunma politikası uzmanları eylül ayında İncirlik'i ziyaret etmeyi planlıyor. NATO Zirvesi için Varşova'da bulunan Merkel ve Erdoğan altı hafta sonra yeniden görüşmüş, ancak Alman politikacıların İncirlik Üssü'nü ziyaret hakkı konusunda bir uzlaşı sağlanamamıştı.