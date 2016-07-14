T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Alman Savunma Bakanı'ndan İncirlik uyarısı

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, IŞİD'le mücadeleye katılması kararlaştırılan AWACS uçaklarının İncirlik'e gönderilmeyebileceğini söyledi.

14 Temmuz 2016 12:44


Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen çarşamba akşamı Alman televizyonu ARD'ye yaptığı açıklamada, AWACS tipi keşif uçaklarının IŞİD'le mücadele amacıyla Türkiye'ye gönderilebilmesi için Federal Meclis'te milletvekillerinin onayına sunulacağına dikkat çekti.

Türkiye ile Almanya arasında yaşanan İncirlik krizine dikkat çeken von der Leyen, “Federal milletvekilleri buna ancak eğer Alman askerlerini görev yerinde ziyaret edebilirlerse onay verirler” diye konuştu.

İncirlik'te Alman ordusunun uluslararası koalisyonun IŞİD'le mücadelesine destek veren Tornado tipi keşif uçakları da bulunuyor. Üste 240 Alman askeri görev yapıyor. Yeni misyonla birlikte de Alman askerlerinin İncirlik'teki sayısının artırılması planlanıyor.

“Alman askerleri İncirlik’ten çekilebilir”

Türkiye'nin Alman milletvekillerine İncirlik'e giriş izin vermemesi Almanya'da rahatsızlık yaratıyor. Ankara'nın tepkisinin Alman Federal Meclisi'nde kabul edilen soykırım kararı olduğu tahmin ediliyor.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partili Meclis Başkanı Norbert Lammert de hafta başında İncirlik'te bulunan Alman askerlerinin geri çekilmesinin seçenekler arasında olduğunu açıklamıştı. Ardından Başbakan Yardımcısı ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Sigmar Gabriel de bu açıklamaya destek vermiş ve Alman milletvekillerine üssü giriş yasağının devam etmesi halinde askerlerin geri çekilebileceğini kaydetmişti.

Merkel – Erdoğan görüşmesi de çözüm getirmedi

Federal Meclis'te grubu bulunan partilerin savunma politikası uzmanları eylül ayında İncirlik'i ziyaret etmeyi planlıyor. NATO Zirvesi için Varşova'da bulunan Merkel ve Erdoğan altı hafta sonra yeniden görüşmüş, ancak Alman politikacıların İncirlik Üssü'nü ziyaret hakkı konusunda bir uzlaşı sağlanamamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya Savunma Bakanı UrsulaLeyen IŞİDAWACSSavunma Bakanı UrsulaLeyenAlmanARDIŞİDTürkiyeFederal MeclisAlmanyaTornadoAlman Federal MeclisiDemokrat BirlikPartili Meclis Başkanı Norbert LammertBaşbakan Yardımcısı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24