Alman Savunma Bakanı: İncirlik’te görev sürecek



Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen Türkiye ile siyasi konulardaki bazı anlaşmazlıklara rağmen, Alman askerlerinin İncirlik Üssü'ndeki görevlerine devam edeceğini vurguladı. Savunma Bakanı von der Leyen, Funke Medya Grubu'na verdiği demeçte, “NATO üssünden askerlerin çekilmesinin terörizme karşı ortak mücadeleyi zayıflatacağını” söyledi. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Bakan, Türkiye ile yaşanan anlaşmazlıkların ardından neden askerlerin İncirlik Üssü’nden çekilmediği sorusunu “Çünkü bu sadece IŞİD’in yararına olurdu” şeklinde yanıtladı. Bakan von der Leyen, Alman ordusunun öncelikli görevinin terörizmle mücadele olduğunu dile getirdi.

Savunma Bakanı von der Leyen, Suriye'de IŞİD'e yönelik operasyonların da olumlu bir bilançosunu çıkarttı. Hristiyan Demokrat Bakan, İncirlik'te görev yapan yaklaşık 250 askerden oluşan birliğin buna önemli bir katkı sağladığını vurgulayarak, “Federal Ordu'ya bağlı tornadolar Suriye üzerinde 500'den fazla keşif uçuşu yaptı” dedi. Bakan ayrıca Almanya'nın müttefiklerine lojistik destek sağlayarak, havada bin 100'den fazla yakıt ikmali yapılmasını sağladıklarını da sözlerine ekledi.

Alman Meclisi'nin Ermeni soykırımı kararını kabul etmesinin ardından Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerde gerilim yaşanmıştı. Bu çerçevede, Türkiye Alman milletvekillerinin İncirlik'i ziyaret etmesini de engellemişti. Ancak Alman hükümetinin soykırım kararının hukuki açıdan "bağlayıcı olmadığını" vurgulamasının ardından Ankara Alman parlamento heyetinin İncirlik'teki Alman birliğini ziyaret etmesine yeşil ışık yaktı.

Müslüman askerler vazgeçilmez

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelerin cumartesi baskılarında yayımlanan röportajında, Alman ordusundaki Müslümanların önemine de dikkati çekti. “Dış ülkelerdeki misyonlarımızda yaklaşık 170 Müslüman kökenli asker görev yapıyor” diyen Bakan von der Leyen, bu askerlerin ordu için “vazgeçilmez” olduğunu vurguladı. Von der Leyen, bu askerlerin dil ve kültür bilgileri sayesinde görev yerindeki halkla iletişimin kolaylaştığını dile getirdi. Ordudaki askerlerin yaklaşık yüzde 15'inin göçmen kökenli olduğunu belirten von der Leyen, bunlar arasında Türk, Afrika ve Arap kökenliler ile Rusya'dan gelen Almanların çoğunluğu oluşturduğunu söyledi.