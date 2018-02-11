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Alman Savunma Bakanı, Erbil'de

ERBİL, (DHA)- IRAK'ın Başkenti Bağdat'ta dün temaslarda bulunan Almanya Savunma Bakanı Ursula Von Der Leyen, bugün de Kuzey Irak Bölgesel Kürt yönetiminin merkezi Erbil'e süpriz bir ziyaret gerçekleştirdi

11 Şubat 2018 15:09

ERBİL, (DHA)- IRAK\'ın Başkenti Bağdat\'ta dün temaslarda bulunan Almanya Savunma Bakanı Ursula Von Der Leyen, bugün de Kuzey Irak Bölgesel Kürt yönetiminin merkezi Erbil\'e süpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Erbil\'de Alman askerlerin kaldığı üssü ziyaret eden Bakan Leyen\'e, Peşmerge yetkilileri eşlik etti.
Bağdat\'ta dün Irak Başbakanı ve Cumhurbaşkanı ile görüşen Almanya Savunma Bakanı Ursula Von Der Leyen, bugün Irak\'ın kezeyindeki Bölgesel Kürt Yönetimi\'nin merkezi Erbil\'i ziyaret etti. Erbil’de Almanya askeri üssünü ziyaret eden Alman Savunma Bakanı Leyen\'e, ziyareti sırasında Kürt yönetimi Peşmerge Komutanı Cemal Eminki ve bazı yetkililer eşlik etti.
Alman askeri danışmanlarının verdikleri, \'kimyasal silahtan etkilenen birine müdahale\' konulu eğitimi izleyen Leyen\'in programı çerçevesinde Irak Kürt yönetimi yetkilileri ile görüşmesi bekleniyor. 

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