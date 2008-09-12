'Alman savcının arkasındayım'

Deniz Feneri Derneği’nin ekran yüzü Uğur Arslan, "İddiaların ispatlanmasını bekleyeceğim. İspatlananlar üzerine tekrar şapkamı önüme alıp düşüneceğim" dedi.

Deniz Feneri Derneği’nin kurucusu ve sunucusu Uğur Arslan, Almanya’da başlatılan soruşturma ve yolsuzluk iddialarına ilişkin Starhaber’e konuştu.

Programda figüran doktorlar kullanıldığı yönündeki iddialara Arslan, "İddiaların ispatlanmasını bekleyeceğim. İspatlananlar üzerine tekrar şapkamı önüme alıp düşüneceğim" dedi.

Almanya'da görülen Deniz Feneri davası Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşerken derneğin kurucularından sunucu Uğur Arslan ilk kez konuştu.

Programın sunucusu olarak olup bitenden her şeyden haberinin olduğunu söyleyen Arslan, İstanbul dışındaki dernek faaliyetleri ve gönüllerinin ne yaptığından tam olarak emin olmadığını söylüyor.

Yaptığı Deniz Feneri programının her türlü iddianın uzağında olduğuna inandığını belirten Arslan, Alman savcının başlattığı soruşturmayla ilgili olarak, “Savcının arkasındayım bir yerde yanlış varsa bulsunlar. Bunun ben de arkasındayım bütün Türkiye'de arkasında" dedi.

"Gözlerimle görmedikçe veya mahkemede suçlu oldukları ispat edilmedikçe kimseyi suçlamak istemem. Ben de mahkeme sonucunu bekliyorum. Mahkeme sonuçlandıktan sonra bazı şeyler konuşulabilir" diyen Arslan, dernek yöneticiliğini neden bıraktığını ise şu sözlerle açıkladı:

"2002 yılında çekimler nedeniyle yurdun dört bir tarafında dolaştığım için derneğin başında duramıyordum."