Alman savcı: Türkiye ne bekliyor?

Asıl 4 sorumlu Türkiye'de

Deniz Feneri e.V davası karara bağlandıktan sonra, gözler Türkiye’ye çevrildi. Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin de, “Bakanlığıma görev düşerse yaparım. Bu davayla ilgili hukuki yardımlaşma açısından bir görev düştüğünde mutlaka o yerine getirilecektir” yanıtını verdi.Alman Savcı Kerstin Lötz, Şahin’in açıklamasını değerlendirirken tepki gösterdi: “Türkiye hala neyi bekliyor anlamış değiliz. Neden hala bizden bekliyorlar. Asıl faillerin Türkiye’de olduğu açıkça ifade edildi. Kendiliğinden harekete geçmeleri gerekir.”Bağış paralarının Türkiye’de siyasi amaçlı kullanıldığı konusunda mahkemede kuvvetli bir kanaat oluştuğunu belirten Lötz, “Biz paranın izini Zekeriya Karaman’a kadar sürdük. Bundan sonrası Türkiye’nin işi. Biz Almanya’yı tamamladık. Türkiye’ye kadar iz sürdük, oradaki bağlantıları da ortaya çıkardık. Bundan sonra yapacağımız bir şey yok. Niye hala bizden bekleniyor” dedi.Savcı, mahkemenin 6 hafta içinde davayla ilgili gerekçeli kararını hazırlayacağını da söyledi: “Türk Adalet Bakanlığı bu süre içinde dosyayı talep etmeli. Etmediği taktirde gerekçeli karar yazıldıktan sonra, soruşturmanın ve ceza takibatının devralınmasını isteyeceğiz ve dosyayı Türkiye’ye göndereceğiz. Ancak bizden önce harekete geçmeleri ve dosyayı istemeleri gerekir. Bu paraların partiye aktığı konusunda elimizde bir delil yok. Siyasi amaçlar için kullanıldığı konusunda hem polisin, hem savcının hem de hakimin kuvvetli kanaatleri var. Bundan sonrası Türkiye’nin işi. Adalet Bakanlığı, bizim yaptığımız gibi Türk polisini iyi çalıştırmalı. Eğer polis iyi çalışırsa, olayı çözer.”