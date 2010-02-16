Alman savcı istedi, Akman'ın evi arandı

T24 - Deniz Feneri Derneği'ne ilişkin Almanya'da yürütülen soruşturmada adli yardım gereği aralarında Zahid Akman ile Zekeriya Karaman'ın da bulunduğu 8 kişinin evinde arama yapıldı; bilgisayar kayıtlarına el konuldu.





Almanya’da yürütülen ve ikinci Deniz Feneri e.V soruşturması olarak bilinen soruşturmada, adli yardım kapsamında 8 zanlının evi arandı. Evi arananlar arasında, daha önce aynı kapsamda ifadeleri alınan eski RTÜK Başkanı Zahid Akman ile Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman da yer aldı. Türkiye’de yürütülen soruşturmada ise henüz hiçbir zanlının evi aranmadığı gibi, ifadesi alınan zanlı da bulunmuyor.



Deniz Feneri Derneği ile ilgili Almanya ve Türkiye’de eşzamanlı olarak iki ayrı soruşturma yürüyor. Almanya’nın Frankfurt Savcılığı, soruşturma kapsamında 17 zanlı hakkında bazı işlemler için Türkiye’den adli yardım istemişti. Savcılık da bu kapsamda daha önce Akman ve Karaman’ın da aralarında olduğu bazı kişilerin talimatla ifadesini almıştı. Adli yardım kapsamında yapılan son işlemin ise yaklaşık bir ay önce Akman ile Karaman’ın da aralarında bulunduğu 8 kişinin evlerinde yapılan arama oldu.



Savcı Mehmet Taştan ve mali şube polisleri, 8 şüphelinin evlerinde arama yaptı. Aramalarda zanlıların evlerindeki bilgisayar kayıtlarına ve soruşturmaya konu bazı belgelere el konuldu. Savcı Taştan ayrıca Almanya’nın Frankfurt Savcılığı’nın iddiaları kapsamında Türkiye genelinde Deniz Feneri ile bağlantılı 60 kişinin de tanık sıfatıyla ifadesine başvurdu. 2. Deniz Feneri E.V soruşturmasını yürüten Frankfurt Savcılığı’nın şüpheli sıfatıyla sorgulamak istediği 17 kişiden kalan 9’unun ise Almanya’da ikamet ettiği belirlendi.





Türkiye’de durum ne?



Ankara Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ise bugüne kadar kimsenin evinde arama yapılmadı. Soruşturmada bazı tanıkların ifadesi alındı ve İstanbul’da Kanal 7 ’ye ait işyerlerinde arama yapıldı. Bu soruşturmada Karaman ve Akman’ın ifadesi de alınmadı. Karaman’ın avukatı Erdal Şen de bu yüzden savcılığa başvurarak bir an önce müvekkilinin ifadesinin alınmasını istedi. Savcılığın, İstanbul’daki aramalarda elde edilen bilgi ve belgeleri incelenmeye devam ettiği belirtildi.





17 Türk hakkında bilgi isteniyor



“2. dalga Deniz Feneri e.V.” dosyasında, haklarında dolandırıcılık nedeniyle soruşturma yürütülen 17 Türk vatandaşı hakkında bilgi isteniyor. Ankara’ya ulaştırılan talepte 2002-2007 yılları arasında derneğin topladığı 41 milyon euro’luk bağışın en az 14.5 milyonunun amaç dışı kullanıldığı, paranın bir kısmının Türkiye’ye götürülerek, İstanbul’daki Kanal 7 televizyonu ve işletme şirketi olan Yeni Dünya İletişim A.Ş. binasında zanlılara teslim edildiği bilgisi veriliyor.





