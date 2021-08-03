Alman savaş gemisi, 2002'den bu yana ilk kez Güney Çin Denizi'ne gidiyor

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Pekin ile Batı ülkeleri arasındaki gerilim tırmanmaya devam ederken Almanya, neredeyse 20 yıldır ilk kez Güney Çin Denizi'ne savaş gemisi gönderdi.

Pekin, uluslararası kamuoyunun aksine Güney Çin Denizi'nin büyük bir bölümünün kendi karasuları olduğunu iddia ediyor ve Çin'in denizde yapay olarak inşa ederek üzerlerine askeri üsler kurduğu biliniyor.

ABD donanması, Çin'in denizin kendilerine ait olduğu iddialarına karşılık sıkça Güney Çin Denizi'nde "navigasyon özgürlüğü" operasyonları gerçekleştiriyor. Bu operasyonlarda ABD gemileri Çin'in yapay adalarının yakınlarından geçiyor. ABD, müttefiklerini bir süredir bu bölgede daha aktif olmaya ikna etmeye çalışıyordu.

CNN'in aktardığına göre Berlin'de yetkililer, Alman donanmasının sıkça kullanılan ticaret rotalarında kalacağını ifade etti. Fırkateynlerin Tayvan Boğazı'ndan da geçmesi beklenmiyor.

Berlin, görevin Çin'in Güney Çin Denizi üzerindeki iddialarını tanımamaya yönelik olduğunun açık sinyallerini verdi.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, fırkateyni 7 aylık görevine yolcu etmek için Bavyera'daki Wilhelmshaven limanındaydı.

Kramp-Karrenbauer, "Mevcut yasalara saygı duyulmasını; denizlerin özgürce geçilebilmesini - istiyoruz" dedi. Alman fırkateyn, aralık ayında Güney Çin Denizi'ni 2002'den bu yana geçen ilk Alman savaş gemisi olacak.

Britanya, Fransa, Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda'da Çin'in etki alanını küçültmek için Pasifik'te faaliyet gösteren ülkeler arasında bulunuyor.