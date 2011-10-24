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Dünya

Alman Rosat uydusu Dünya'ya düştü BERLİN (A.A)

24 Ekim 2011 06:56

-Alman Rosat uydusu Dünya'ya düştü BERLİN (A.A) - 24.10.2011 - Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesine (NASA) ait UARS uydusunun geçen ay Büyük Okyanus'a düşmesinin ardından, bu kez Alman uydusu ROSAT'a ait parçalar Dünya'ya düştü. Neredeyse bir minivan büyüklüğünde olduğu ve 1,9 ton ağırlığa ulaşan 30 parçası bulunduğu düşünülen uydunun düştüğü yer kesin olarak bilinmezken, Alman Uzay ve Havacılık Merkezi yetkilileri parçaların Asya'nın güneydoğusuna düştüğünün sanıldığını bildirdi. Yetkililer, uydu atmosfere girmeden hemen önce parçaların Avrupa, Afrika ya da Avustralya'ya düşmesinin beklenmediğini açıklamıştı. ROSAT'ın pazar gününün erken saatlerinde atmosfere girdiği ve yere çakılmasının büyük olasılıkla 10 ila 15 dakika sürdüğü bildirildi. Harvard Üniversitesine bağlı Smithsonian Astrofizik Merkezinden Jonathan McDowell, uydunun Myanmar'ın Hint Okyanusu kıyıları ile Çin'in orta bölgeleri arasında bir yere düşmüş olma ihtimalinin yüksek olduğunu kaydetti. Söz konusu bölgede milyonlarca kişinin yaşadığı kentlerin bulunduğuna işaret eden McDowell, şu ana kadar resmi mercilere ulaşmış herhangi bir bildirim bulunmamasının uydunun yoğun nüfuslu bir bölgeye düşmüş olma ihtimalini zayıflattığını ifade etti. Öte yandan, uydunun parçalarının düştüğü yerin tam olarak tespit edilmesinin günler alabileceği belirtildi. ROSAT uydusu, 1990 yılında ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral'dan fırlatılmış, uzaydan yolladığı ilk röntgen ışınlı görüntüler de dahil olmak üzere çeşitli bilimsel çalışmalarda kullanılmasının ardından 1999 yılında emekliye ayrılmıştı. Geçen ay sonlarında da NASA'ya ait 20 yıllık UARS uydusu herhangi bir can kaybına neden olmadan Büyük Okyanus'un güneyine düşmüş, uydunun parçaları 800 kilometrelik geniş bir alana yayılmıştı.

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