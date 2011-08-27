T24 LogoT24 Logo
Gündem

Alman profesöre Belek’te 'böcek' gözaltısı

Antalya’nın Belek ilçesine tatil yapan Alman profesör Thomas Pufe, topladığı böcekleri kargoyla ülkesine göndermek isterken yakalandı.

27 Ağustos 2011 03:00

T24 - Antalya’nın Belek ilçesine tatil yapan Alman profesör Thomas Pufe, topladığı böcekleri kargoyla ülkesine göndermek isterken yakalandı.


Almanya’daki Aachen Üniversitesi’nde Biyoloji Hücre Bölümü’nde görev yapan Prof. Dr. Thomas Pufe, bir hafta önce Antalya’nın Belek ilçesine tatil için geldi.


Burada ağaçlardan topladığı palmiye ve çam böceklerini Almanya’ya göndermek üzere 6 plastik tüp içerisine koyan Pufe, böcekleri kargoya vermesi için bir otel görevlisine teslim etti. Otel görevlisi de paketi bir kargo şirketine götürdü.


Görevlinin ayrılmasından sonra durumdan şüphelenen kargo çalışanları durumu jandarmaya bildirdi..


Thomas Pufe’yı takibe alan jandarma ekipleri, otelden ayrılacağı sırada profesörü gözaltına aldı.


Belek Jandarma Karakol Komutanlığı’na götürülen Thomas Pufe ekiplere ifade verdi.


Pufe, şunları söyledi:


"Bu böcekler Türkiye’ye Endonezya’dan geldiler. Avrupa’ya göç edip etmeyecekleri üzerinde araştırma yapmak için numune böcekleri tüplere koydum. Başka bir niyetim yoktu.


Aachen Üniversitesi’nde Hücre Biyoloji Bölümü Başkanı olarak görev yapmaktayım. Bu böceklerin yurtdışına gönderilmesinin yasak olduğunu bilmiyordum.”

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24