Alman profesöre Belek’te 'böcek' gözaltısı

T24 - Antalya’nın Belek ilçesine tatil yapan Alman profesör Thomas Pufe, topladığı böcekleri kargoyla ülkesine göndermek isterken yakalandı.



Almanya’daki Aachen Üniversitesi’nde Biyoloji Hücre Bölümü’nde görev yapan Prof. Dr. Thomas Pufe, bir hafta önce Antalya’nın Belek ilçesine tatil için geldi.



Burada ağaçlardan topladığı palmiye ve çam böceklerini Almanya’ya göndermek üzere 6 plastik tüp içerisine koyan Pufe, böcekleri kargoya vermesi için bir otel görevlisine teslim etti. Otel görevlisi de paketi bir kargo şirketine götürdü.



Görevlinin ayrılmasından sonra durumdan şüphelenen kargo çalışanları durumu jandarmaya bildirdi..



Thomas Pufe’yı takibe alan jandarma ekipleri, otelden ayrılacağı sırada profesörü gözaltına aldı.



Belek Jandarma Karakol Komutanlığı’na götürülen Thomas Pufe ekiplere ifade verdi.



Pufe, şunları söyledi:



"Bu böcekler Türkiye’ye Endonezya’dan geldiler. Avrupa’ya göç edip etmeyecekleri üzerinde araştırma yapmak için numune böcekleri tüplere koydum. Başka bir niyetim yoktu.



Aachen Üniversitesi’nde Hücre Biyoloji Bölümü Başkanı olarak görev yapmaktayım. Bu böceklerin yurtdışına gönderilmesinin yasak olduğunu bilmiyordum.”



