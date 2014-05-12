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Dünya
Deutsche Welle

Alman politikacıya vergi kaçakçılığı suçlaması

Yeşiller Partisi Federal Meclis Grup Başkanı Anton Hofreiter'in Berlin'de kiraladığı daire için bildirimde bulunmadığı ortaya çıktı. Hatasını kabul eden Hofreiter kamuoyundan özür diledi.

12 Mayıs 2014 15:47

Anton Hofreiter, siyasi gözlemciler tarafından "Yeşiller Partisi'nin umut vaat eden kadroları" arasında anılıyor.

44 yaşındaki Hofreiter, 2013 genel seçimlerinde Yeşiller Partisi'nin uğradığı oy kaybının da etkisiyle partisinin Meclis Grup Başkanlığı görevine getirilmişti.

Anton Hofreiter, tanınmış vergi kaçakçılarını hedef alan sert açıklamalarıyla da biliniyor. Bayern Münih eski başkanı Uli Hoeneß'in mahkum olması üzerine, "Uli Hoeneß, başkalarına örnek olan sporcu anlayışına büyük zarar verdi. Bayern Münih'teki tüm resmi görevlerinden ivedilikle geri çekilmelidir" ifadelerini kullanmıştı.

2005'ten beri Federal Meclis milletvekili olan Yeşiller Partili politikacının Berlin'de kaldığı daire için bildirimde bulunmamış olmasının açığa çıkması kendisini zor durumda bıraktı.

"Beyanda bulunmayı unutmuşum" deyip kamuoyundan özür dileyen Hofreiter, geriye dönük toplam 2 bin 475 euro vergi ödediğini söyledi. Hofreiter'in, kiranın yüzde 5'lik kısmını vergi olarak ödemesi gerekiyordu. Bild gazetesi, savcılığın konuyla ilgili soruşturma başlattığını yazdı.

Yeşiller'e 'çifte ahlak' suçlaması

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir partili arkadaşına sahip çıktı. Özdemir, "Bir hatadır olmuş. Önemli olan, hatasını temizlemek için elinden geleni yapmış olması" dedi.

2013 seçimleri sonrası Federal Meclis dışında kalan Hür Demokrat Parti'nin (FDP) Genel Sekreteri Nicola Beer ise Anton Hofreiter'i ağır şekilde eleştirdi. Beer, "Başkaları için vergi artışı talep et ama elin cebine gitmesin. İşte bu, Yeşiller'in çifte ahlakı" ifadesini kullandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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