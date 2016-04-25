Yeşiller Partisi:Almanya'daki 'Diyanet İşleri Türk İslam Birliği' AKP hükümetinin etkisinde

Yeşiller Partisi Eş Genel Başkanı Cem Özdemir, Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) Türk devletinin uzantısı olduğunu belirterek DİTİB'in gerçek dini bir cemaat olmak yerine AKP hükümetinin etkisi ile giderek daha fazla siyasi bir organizasyona dönüştüğünü ifade etti.

Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanı Joachim Herrmann da imamların Almanya'da eğitimi için eyaletlerin eğitim bakanlarının devreye girmesi gerektiğini savundu.

"Genç Müslümanlar Kuran'ı bizim değerlerimizle ve toplumumuzla uyumlu şekilde güvenle öğrenmeli" diyen Herrmann, bu nedenle devlet okullarında müfredata İslam dersinin alınmasını da istedi.

Hristiyan Sosyal Birlik 'CSU) Genel Sekreteri Andreas Scheuer de cami ve İslami çocuk yuvalarının finansmanının Türkiye ve Suudi Arabistan gibi ülkeler aracılığı ile yurtdışından sağlanmasının sona erdirilmesini istedi.

Scheuer, "Bütün imamlar Almanya'da yetiştirilmeli ve bizim temel değerlerimizi paylaşmalılar" şeklinde konuştu.

Federal İçişleri Bakanlığı ise DİTİB'in çalışmalarını övdü. Bakanlık sözcüsü gazeteye yaptığı açıklamada, "DİTİB Alman İslam Konferansı ile sürekli ve yapıcı şekilde çalışmaktadır" denildi.

Welt am Sonntag gazetesinde yer alan habere göre, Almanya'da şu anda Türkiye'deki Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan gönderilen 970 imam bulunuyor. DİTİB'in Almanya genelinde ayrıca yaklaşık 900 camisi var.