Alman politikacıdan sünnete hakaret

20 Ocak'taki Aşağı Saksonya eyalet seçimlerinde aday olan Yeşiller Partili bir politikacı, Müslüman ve Musevilerin sünnet uygulamasını aşağılayıcı sözleri nedeniyle büyük tepki alınca milletvekilliğinden feragat etti.

"Bıçağı bileyin, bir şarkı söyleyin - Ucundaki deriyi kesiverin" sözleriyle Müslüman ve Musevilerin sünnet uygulamasını eleştiren Yeşiller partisinden Ulf Dunkel, daha sonra işi ağır hakaretlere kadar vardırdı. Çocuklarını sünnet ettirenlere "Arschlöcher" (k.. delikleri) ve "blinder Fanatiker" (kör fanatikler) şeklinde küfür ve hakaretler yağdıran Alman politikacıya, ülkedeki Müslüman ve Museviler büyük tepki gösterdi.

'Nefret ve kibir dolu ifadeler'

Almanya Yahudileri Merkez Konseyi Başkanı Dieter Graumann, Ulf Dunkel'in sünnetle ilgili söylemlerini "Müslüman ve Yahudilere karşı nefret ve kibirle üstünlük sağlamaya çalışmak" olarak nitelendirdi. Graumann, Yeşiller partisini, söz konusu politikacıyı derhal milletvekilliği adaylık listesinden çıkarmaya çağırdı.

Seçilse bile parlamentoya girmeyecek

20 Ocak'ta yapılacak Aşağı Saksonya eyalet parlamento seçimlerinde Yeşiller tarafından 34'üncü sırada aday gösterilen Dunkel'in, seçilmesi durumunda görevinden feragat edeceği açıklandı. Yeşiller'in Aşağı Saksonya Eyaleti Cloppenburg Bölge Sorumlusu Michael Jäger, oy pusulaları basıldığı ve seçime bir aydan daha az bir süre kaldığı için söz konusu politikacının adaylıktan çekilmesinin teknik olarak mümkün olmadığını, ancak seçilmesi durumunda mazbatasını almayacağını bildirdi. Parti yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Ulf Dunkel'in sünnetle ilgili söylemlerinin Yeşiller'i hiçbir surette bağlamadığı ve bu ifadelerin kesinlikle tasvip edilmediği de kaydedildi.

Facebook sayfasından özür diledi

Basın mensuplarının konuyla ilgili sorularını yanıtsız bırakan Ulf Dunkel, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada ise sünnetle ilgili söylemlerinin yanlış anlaşılmış olmasından dolayı üzgün olduğunu belirtti. Almanya'da Müslüman ve Musevilerin varlığından memnuniyet duyduğunun altını çizen Dunkel, sadece sünnet uygulamasını ve bunu savunanları eleştirdiğini vurguladı.

Federal Meclis'teki sünnet tartışmasını dinî cemaatler de yakından takip etti

Sünnet yasasına onay

Geçtiğimiz mayıs ayında Köln Eyalet Mahkemesi'nin sünneti "yaralama fiili" olarak değerlendirmesinin ardından Almanya'da başlayan tartışmalarda bazı çevreler, sünnetin tümüyle yasaklanmasını talep etmişti. Ancak Müslüman ve Musevi örgütleri, bunun dinî bir vecibe olduğunu ve kanunlarla yasaklanamayacağını söyleyerek, mahkeme kararını ve yasaklama taleplerini sert bir şekilde eleştirmişti. Bunun üzerine Federal Alman Hükümeti, konuyla ilgili yasal düzenlemeye gitmeye karar vermiş, hazırlanan yasa tasarısı, aralık ayı ortasında Federal Meclis'te kabul edilerek, bu alandaki yasal boşluk giderilmişti. Söz konusu yasa, sünnetin doktorlar tarafından yapılmasını şart koşarken, Musevilerin gelenekleri doğrultusunda altı aydan küçük bebeklerin doktor olmayan, ancak işinin ehli kişiler tarafından sünnet edilmesine izin veriyor.