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Deutsche Welle

Alman politikacı: Yücel'in tecritte tutulması siyasi işkence

Alman politikacı Michael Brand, Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in geçen şubat ayından beri Türkiye'de tecrit koşullarında tutuklu bulunmasını siyasi işkence olarak nitelendirdi.

28 Kasım 2017 02:30

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi Alman politikacı Michael Brand, Silivri Cezaevi'nde tecrit altında tutulan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in durumunu Bild gazetesine değerlendirdi.

Hristiyan Birlik Partileri Federal Meclis Grubu'nun insan hakları sözcüsü Brand, gazeteye yaptığı açıklamada Yücel'in şubat ayından beri aralıksız olarak tek kişilik hücrede tutulmasını "siyasi işkence" diye nitelendirerek eleştirdi.

Brand, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden (AİHM) konuyla ilgili bir karar çıkıncaya kadar Türkiye'nin Deniz Yücel'i derhal serbest bırakması ve adil bir yargılama sağlaması gerektiğini söyledi.

Avukatları Deniz Yücel'in tutukluluğunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle AİHM'ye başvurmuştu. AİHM de Türkiye'den Yücel'in tutukluluğu ile ilgili açıklama istemiş ve 24 Ekim'e kadar süre tanımıştı. Türkiye ise ek süre talip etmişti. AİHM'nin Türkiye'ye verdiği 3 haftalık ek süre 28 Kasım'da doluyor.

Terör propagandası yapma suçlamasıyla tutuklanan Deniz Yücel hakkında 9 aydır henüz bir iddianame hazırlanmadı.

dpa/HS/GY

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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