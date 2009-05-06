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Dünya

Alman Polisi Ukrayna İçişleri Bakanını alıkoydu

06 Mayıs 2009 17:48

Alman polisinin, Frankfurt havaalanında içkili olduğu için olay çıkarttığı gerekçesiyle Ukrayna İçişleri Bakanı Juri Luzenko ve 19 yaşındaki oğlunu geçici bir süre alıkoyduğu bildirildi.

Bild gazetesinde bu konuda yayımlanan bir haberi doğrulayan polis, Güney Kore'nin başkenti Seul'e gitmeye hazırlanan Lufthansa'ya ait yolcu uçağının kaptanının, içkili oldukları gerekçesiyle Luzenko ve oğlunu uçağa almak istemediğini, bunun üzerine olay çıkartan bakanın ve oğlunun polis tarafından alınarak nezarethaneye götürüldüğünü belirtti.

Luzenko ve oğlunun polislerle de kavga ettiği ve olay sırasında 4 polisin yaralandığı bildirildi.

Hessen Eyaleti Emniyet Müdür Yardımcısı Günter Hefner'in girişimi sonucunda Luzenko ve oğlunun serbest kaldığı ve gecikmeli olarak Seul'e gittikleri kaydedildi.

Lufthansa'nın bir sözcüsü de isim vermeden yaptığı açıklamada, içkili bir yolcunun uçağa binmek istediğini, kendisine izin verilmeyince de yüksek sesle ve şiddetli bir şekilde kavga ederek olay çıkarttığını belirtti.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise bu haberler yalanlanarak, bakanın Frankfurt havaalanında bazı belgelerin doldurulmasının gecikmesi nedeniyle Seul'e gecikmeli gitmek durumunda kaldığı bildirildi.

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