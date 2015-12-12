Alman polisi o Türk'ü arıyor

Alman Der Spiegel dergisi, Alman polisinin 130 kişinin öldürüldüğü Paris saldırılarıyla bağlantılı olduğu suçlamasıyla Hüseyin D. isimli, Türk kökenli bir adamı aradığını yazdı. Yetkililer, 42 yaşındaki adamın şu anda Türkiye’de olduğunu tahmin ediyor.

Paris saldırısıyla bağlantılı olarak 16 kişinin aradındığı yakalama listesinde Hüseyin D.’nin isminin de bulunduğu öğrenildi. Hüseyin D.’nin Suriye’de IŞİD saflarında savaşan ‘Lohberg Tugayı’ isimli gruba üye olduğu belirtildi. Hüseyin D.’nin, Paris’teki saldırılara katılan Belçika vatandaşı Abdelhamid Abaouud ile yakın ilişki içinde bulunduğu belirtildi.