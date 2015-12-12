T24 LogoT24 Logo
Gündem

Alman polisi o Türk'ü arıyor

Yetkililer, Paris saldırıları ile ilgili olduğu düşünülen 42 yaşındaki Hüseyin D.'nin Türkiye’de olduğunu tahmin ediyor

12 Aralık 2015 09:45

Alman Der Spiegel dergisi, Alman polisinin 130 kişinin öldürüldüğü Paris saldırılarıyla bağlantılı olduğu suçlamasıyla Hüseyin D. isimli, Türk kökenli bir adamı aradığını yazdı. Yetkililer, 42 yaşındaki adamın şu anda Türkiye’de olduğunu tahmin ediyor.

Paris saldırısıyla bağlantılı olarak 16 kişinin aradındığı yakalama listesinde Hüseyin D.’nin isminin de bulunduğu öğrenildi. Hüseyin D.’nin Suriye’de IŞİD saflarında savaşan ‘Lohberg Tugayı’ isimli gruba üye olduğu belirtildi. Hüseyin D.’nin, Paris’teki saldırılara katılan Belçika vatandaşı Abdelhamid Abaouud ile yakın ilişki içinde bulunduğu belirtildi.

ETİKETLER

türkalman polisiparis saldırılarıhüseyin dder spiegel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24