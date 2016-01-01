Alman polisi: Dost bir ülkenin gizli servisinden uyarı aldık

Yılbaşı gecesi Almanya’nın Münih kentinde intihar saldırısı düzenleneceği istihbaratı nedeniyle ilan edilen terör alarmının ardından Münih Emniyet Müdürlüğü tarafından, zanlıların Suriyeli ve Iraklı olduğu bilgisini paylaşıldı. Yapılan açıklamada “Dost bir ülkenin gizli servisi"nden uyarı aldıkları belirtildi.

Almanya'da Münih Emniyet Müdürü Hubertus Andrä, yılbaşı gecesi verilen terör alarmıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Münih Emniyet Müdürü, saldırı düzenleyeceğine dair duyum aldıkları zanlıların milliyetini Suriyeli ve Iraklı olarak açıkladı.

Hubertus Andrä, şimdiye kadar yürütülen soruşturmanın zanlıların yerlerinin saptanmasını ya da haklarında somut sonuç elde edilmesini sağlayamadığını söyledi. Hubertus Andrä, "Sözkonusu zanlıların mevcudiyeti konusunda somut bir şey söyleyemem. Ama bu ihtimal dâhilinde. Soruşturma devam ediyor" dedi. "5-7 dolayında zanlı" tarafından saldırı düzenleneceğine dair "dost bir ülkenin gizli servisi"nden uyarı aldıklarını söyleyen Andrä, kendilerine zanlılardan yarısının açık kimliklerinin de bildirildiğini belirtti.

Polis ekipleri devriye geziyor

Münih Emniyet Müdürü Andrä, terör uyarısının ardından polis ekiplerinin kamuya açık alanlarda varlık göstermeye devam ettiğini söyledi. 100 kişilik ek polis gücünün devreye sokulduğunu belirten Andrä, ekiplerin şehir merkezi ve tren istasyonlarında yaya olarak devriye gezdiğini kaydetti.

Emniyet Müdürü Andrä, yılbaşı gecesi ilan edilen terör alarmının ardından güvenlik seviyesinin tekrar alarm önce seviyeye çekildiğini sözlerine ekledi.

Tren istasyonları tahliye edildi

Münih'in iki tren garında yılbaşı gecesi intihar saldırısı düzenleneceği yolundaki istihbarat üzerine Münih merkez garıyla Pasing tren istasyonu tahliye edilmişti. Polis çevrede bulunanlara toplu halde durulmaması için uyarı yapmıştı.