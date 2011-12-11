Alman polisi bir Neo-nazi'yi daha gözaltına aldı

T24 - 8'i Türk 9 göçmeni öldüren Neonazi terör hücresinin bağlantılarını araştıran Alman polisi, Saksonya eyaletinde bir kişiyi gözaltına aldı.



Terörle mücadele özel timlerinin sabah erken saatlerde bir eve yaptıkları operasyonda 36 yaşındaki Matthias D. gözaltına alındı.



Federal Başsavcılık'tan yapılan açıklamada yakalanan zanlının, soruşturulmakta olan en az iki olayda, Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütüne yardımcı olduğundan şüphelenildiği bildirildi. Polisin bölgede üç ayrı evde arama yaptığı, bir başka zanlıyı daha aramakta olduğu kaydedildi.



Geçtiğimiz ay ortaya çıkarılan Neonazi terör hücresi, 2000-2007 yılları arasında 8'i Türk 9 göçmeni ve bir Alman polis memurunu öldürmekle suçlanıyor.



Terör hücresinin iki üyesi, bir banka soygununun ardından kaçtıkları karavanda ölü bulunmuştu. Uwe B. ve Uwe M. Adlı zanlıların intihar ettikleri düşünülüyor. Terör hücresinin diğer üyesi 36 yaşındaki Beate Z. ise kaldıkları evi yakmasının ardından polise teslim olmuştu. Polisin yanan evin kalıntıları arasında yaptığı incelemede cinayette kullanılan silahlar, örgütsel propaganda malzemeleri, göçmenlerin ve bazı siyasetçilerin isimlerinin bulunduğu listeler ele geçirilmişti.



Yaklaşık 400 güvenlik görevlisi, Kasım ayından bu yana NSU grubunun bağlantıları üzerinde incelemelerini sürdürüyor. Soruşturmada, Neonazi terör hücresinin yıllardır neden tespit edilemediği, polis ve iç istihbarat teşkilatının hataları ile muhbirlerin rolü konularının da aydınlığa kavuşturulması hedefleniyor.

Gözaltına alınan isimler



Son operasyonla birlikte, Neonazi terörü soruşturmasında gözaltına alınanların sayısı 5'e yükseldi. Gruba üye olan ve cinayetlerde rol aldığından şüphelenilen Beate Z'nin polis sorgusunda susma hakkını kullandığı belirtiliyor.



Gözaltındaki diğer 4 kişi ise terör örgütüne yardım ve yataklıkla suçlanıyor. Pazar günü gözaltına alınan Matthias D'nin, farklı kimliklerle, NSU üyelerinin Zwickau kentinde, 2001 ve 2008 yıllarında ev kiralamalarına yardımcı olduğu belirtiliyor.



Kasım ayı ortasında gözaltına alınan ilk kişi olan Holger G.'nin de örgüt üyelerine kimlik temin ettiği belirtiliyor. Zanlı polisteki ilk ifadesinde, kimlik ve pasaportunu grup üyelerine verdiğini itiraf etmişti.



Geçtiğimiz ay düzenlenen bir başka operasyonda, grupla bağlantılı 32 yaşındaki Andre A. gözaltına alınmıştı. Bu zanlının, grubun cinayetlerinin anlatıldığı 2007 tarihli video filmini ürettiği belirtiliyor. Bu filmde Köln kentinde düzenlenen iki bombalı saldırı hakkında televizyon kanallarında çıkan haberlerden parçalar da yer alıyor. Andre A.'nın üçlüyle yakın ilişkide olduğunu güçlendiren en somut delil, zanlının 2009 yılının mayıs ayında kendisi ve eşi için aldığı indirimli tren biletlerini hücrenin iki üyesi Uwe B. ve Beate Z.’ye vermiş olması.

NPD bağlantısı şüphesi



Neonazi cinayetlerinde gözaltında bulunan bir diğer kişi de Nasyonal Demokrat Parti'nin (NPD) eski eyalet yöneticilerinden Ralf Wohlleben. Zanlı, 1995'ten bu yana Thüringen eyaletindeki aşırı sağcı çevrelerle ve cinayetleri işleyen teröristlerle de yakın ilişki içinde olmak ve katillere bir tabancayla kurşunları tedarik etmekle suçlanıyor.



Polis, terör hücresiyle NPD arasında bir bağ olup olmadığını incelemeyi ise sürdürüyor. NPD geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, aşırı sağcı terör grubuyla hiçbir bağlantısının olmadığını savunmuş, siyasi hedefler için şiddetin kullanılmasına karşı olduğunu duyurmuştu.



