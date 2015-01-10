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Dünya
Deutsche Welle

Alman polisi alarma geçti

Fransa'nın başkenti Paris'teki saldırılar Almanya'yı da etkiledi. Alman polisi ülke çapında alarma geçti.

10 Ocak 2015 13:58


Alman Der Spiegel dergisinin haberine göre Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) tüm birimlerine acil soruşturma talimatı verildi. Soruşturma, tehlikeli radikal İslamcılar ve onların çevrelerindeki kişileri kapsıyor. Polis birimlerinden Kontrollerin prensip olarak gizli yürütülmesi istendi.

Federal Emniyet Teşkilatı, derginin iddiasıyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. BKA sözcüsü Almanya'da saldırı düzenleyebileceğinden şüphelenilen 260 radikal İslamcı bulunduğunu vurguladı. Halihazırda bir saldırı olabileceğine dair somut işaretler olmadığını belirten sözcü, tehlikenin yine de son derece yüksek olduğunu ifade etti.

Focus Online da Federal Emniyet Teşkilatı'na (BKA) ait bir iç yazışmaya yer verdi. Belgede İslam'a eleştirel olayların “özel kişilere, medyaya (temsilcilerine), kamusal güvenlik organlarına ve personeline yönelik İslami motivasyonlu şiddet için bir itki oluşturabileceği” ifade ediliyor. Eylemcilerin “olabildiğince yüksek kurban sayısını, maksimum altyapısal ve ekonomik zararı” hedeflediği belirtiliyor.

Fransa'da mizah dergisi Charlie Hebdo'ya yapılan saldırının Avrupa'nın diğer başkentlerinde de tekrarlanmasından endişe ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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