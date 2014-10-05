Alman parlementer Roth, Suruç'ta Kobanêlileri ziyaret etti

Alman Yeşiller Partisi Milletvekili ve Parlamento Başkan Yardımcısı Claudia Roth başkanlığındaki Alman heyeti, Suruç’a gelerek Kobanêleri ziyaret etti. Ziyaret esnasında Kobanêler perişan olduklarını ve evlerinin IŞİD tarafından yakıldığını söyledi.

Alman Yeşiller Partisi Milletvekili ve Parlamento Başkan Yardımcısı Claudia Roth, Alman Büyükelçilik Görevlisi Ulrike Dufner, Henrichböl Vakfı Temsilcisi Herman Nikolai ve Welt Hunger Hilfe Vakfı Temsilcisi David Wehiuger'den oluşan Alman heyeti, Suruç Belediyesi'nde HDP milletvekilleri Faysal Sarıyıldız ve İbrahim Ayhan ile görüşerek, Kobanê ve mülteciler hakkında bilgi aldı.

Kobanê'deki halk ile Suruç'a sığınanlar hakkında bilgi alan heyet, görüşmeden sora belediye tarafından çadır kentlerde ve belediyeye ait binalarda konuk edilen mültecileri ziyaret etti. Ziyaret esnasında mültecilerle sohbet eden Roth, onları dinledi. Mültecilerden yaşlı bir kadın Roth’a Kürtçe“IŞİD evlerimizi yaktı yıktı. Perişan olduk. Dünya bu IŞİD vahşetine neden sessiz kalıyor. Köyümüze yerimize dönmek istiyoruz” dedi.

Çocukların ellerinden tutan ve kadınlarla kucaklaşan Roth, onlara yardım sözü verdi.