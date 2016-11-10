Alman parlamenter: Erdoğan'ın Atatürk siyaseti ile bağlantısı kalmadı

Alman Federal Meclisi’nin Türkiye oturumunda konuşan milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin izlediği siyaseti eleştirdi, ancak Türk halkıyla dayanışma ve diyaloğa devam mesajları verdi.

Alman Meclisi Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) Grup Başkan Vekili Franz-Josef Jung, “Türkiye’deki son gelişmelerin demokrasi, hukuk devleti ve ifade ile basın özgürlüğü açısından son derece kaygı verici” olduğunu söyledi ve HDP’li milletvekillerinin tutuklanmasını kınadı. Jung, Türkiye’deki son gelişmeler düşünüldüğünde “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın izlediği politikanın Kemal Atatürk’ün siyaseti ile hiçbir bağlantısının kalmadığını” söyledi.

Jung, “Erdoğan’ın Türkiye’yi otoriter, İslam’ın ve milliyetçilerin etkisinde olan bir devlete dönüştürmek istediğini” savundu. Jung, bunun Avrupa’nın değerleri ile bağdaşmadığını vurguladı. Türkiye’ye karşı bazı önlemlerin düşünülebileceğini belirten Jung, ancak Türkiye ile diyaloğa devam edilmesinin her zamankinden daha önemli olduğunu söyledi. Jung, AB ile müzarekelerin durdurulmasının da doğru olmayacağını dile getirdi.

Roth: Erdoğan diktatörleşiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı sert sözlerle eleştiren muhalefet partilerinden milletvekilleri, aynı zamanda Türkiye’ye yönelik siyaseti nedeniyle Alman hükümetini de eleştirdi.

Yeşiller partisi adına konuşan Alman Meclis Başkan Yardımcısı Claudia Roth Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye’de toplumu kutuplaştırdığını, gerilime yol açtığını ve korku yaydığını” savundu. “Erdoğan’ı Türkiye’yi adım adım diktatörlüğe götürmekle” suçlayan Roth, Erdoğan’ın Türkiye’yi Avrupa Konseyi ve AB perspektifinden uzaklaştırdığını söyledi. “Bu durumda bizim için fark etmez diyemeyiz” şeklinde konuşan Roth, tüm olumsuz gelişmelere rağmen Türkiye ile AB arasındaki müzakerelere devam edilmesi gerektiğini söyledi. Roth, “Türkiye’deki sivil toplum ve muhalefetin bize her zaman olduğundan daha fazla ihtiyacı var” dedi. Roth, bu nedenle de, Türkiye’deki sivil toplumu güçlendirecek önlemlere desteklerinin tam olduğunu vurguladı.

Sol Parti: Müzakareler durdurulsun

Alman Meclisi Sol Parti Grup Başkanı Dietmar Bartsch, konuşmasında Türkiye’yi eleştirmekle birlikte Türkiye’ye yönelik tutumu nedeniyle Alman hükümetine yüklendi. Bartsch, Türkiye’de Gezi hareketi ile başlayan ve son olarak HDP’li milletvekillerinin tutuklanması ile devam eden süreci hatırlattı. Alman hükümetinin bu gelişmelere rağmen Türkiye’ye yönelik politikasını değiştirmemesini eleştiren Bartsch, hükümeti Türkiye’ye karşı “taviz politikası” izlemekle suçladı.

Bartsch, Türkiye’deki gelişmeler karşısında artık eleştirel sözlerin yeterli olmadığını belirterek, “somut bir eylemin gerektiğini” vurguladı. Bartsch, HDP’li milletvekillerinin tutuklanmasının ardından CHP’li vekiller hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın suç duyurusunda bulunduğunu hatırlatarak "Bu duruma daha ne kadar seyirci kalacağız” şeklinde konuştu. Türkiye ile AB arasındaki mülteci anlaşmasının fesh edilmesini isteyen Bartsch, Türkiye ile AB arasındaki tam üyelik müzakerelerinin de durdurulmasını istedi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/JD/HS