Alman ordusunda 'aşırı sağ' incelemesi

Almanya'daki Askeri İstihbarat Servisi'nin (MAD) federal ordudaki 275 vakayı 'aşırı sağcılık içeren suç' şüphesiyle incelediği bildirildi.

Federal Alman hükümetinin verdiği bilgilere göre, Askerî İstihbarat Servisi (MAD) federal ordudaki 275 vakayı aşırı sağcılık içeren suç şüphesiyle inceliyor. Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelerin Savunma Bakanlığı'nın konuyla ilgili bir soru önergesine verdiği yanıta dayandırdığı haberde, bunlardan 143'ünün 2016'ya, 53'ünün ise bu yıla ait olduğu belirtildi.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberinde Alman Meclisi'nin Federal Ordu Sorumlusu Hans-Peter Bartels geçen yıl aşırı sağcılık, Yahudi ve yabancı düşmanlığına ilişkin 63 vaka bulunduğu kaydedildi.

'Hitler selamı' çoğunlukta

Almanya Savunma Bakanlığı'nın soru önergesine verdiği yanıtta, bu vakaların 11'inin işten çıkarma ile sonuçlandığı, diğer vakalarda ise ilgili askerlerin para cezasına çarptırıldığı belirtildi. Bu suçların çoğunluğunun 'Hitler selamı' gibi propaganda içerikli olduğu, ancak bazı vakalarda askerlerin internet üzerinden ırkçı açıklamalar yaptığının görüldüğü kaydedildi.

Bir vakada ise bir askerin bir mülteciye Hristiyan veya Müslüman olup olmadığını sorduktan sonra saldırdığı ifade edildi. Haberde, bu askerlerden bazılarının hâlâ ateşli silahlara ulaşabilme imkanına sahip olduğuna dikkat çekildi.

Alman Meclisi'nin Federal Ordu Sorumlusu Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bartels, Funke Medya Grubu'na yaptığı açıklamada, aşırı sağcılığın ordunun titizlikle incelemesi ve araştırması gereken bir konu olduğunu dile getirdi.

Bartels, aşırı sağcı eğilimlere ilişkin vakalarda genelde komutanların hızla harekete geçtiği ve gereken tepkiyi verdiğine işaret etti. Bartels, "Bu çok önemli, zira bu tür vakalara göz yumulamaz" şeklinde konuştu.

“Hitler hayranları ordudan uzaklaştırılmalı”

Sol Parti Federal Meclis Grubu İç Politika Sözcüsü Ulla Jelpke ise Federal Ordu'nun aşırı sağcılara yönelik tutumunu 'çok sorunlu' olarak nitelendirdi. Jelpke, "Hitler hayranı olarak kendini ortaya koyanların Federal Ordu'dan uzaklaştırılması" gerektiğini söyledi.