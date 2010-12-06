Alman Nordbank'tan Türk yargıçlara rüşvet iddiası

T24- Alman kamu bankası HSH Nordbank, Türkiye’de bir gemicilik şirketine 7 milyon euro tazminat ödememek için Türk yargıçlarına rüşvet vermekle suçlanıyor.



Rüşvet iddiaları Alman Der Spiegel dergisi, Süddeutsche Zeitung ve kuzey Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Hamburger Abendblatt’ta geniş olarak yer aldı. Deutsche Welle'de yayımlanan habere göre, Alman savcıların Türk yargıçlarına rüşvet ödendiği iddialarını araştırdıkları belirtildi.



Alman basınında yer alan haberlere göre, armatörlere kredi veren Hamburg ve Schleswig Holstein Eyaletleri'ne ait resmi HSH Nordbank bankası, yedi yıl önce bir Türk armatöre borç verdi. Armatör borçlarını zamanında ödemeyince banka filoya el koydu. Konu bankanın şirketine haksız bir şekilde zarar verildiğini öne süren armatörün tazminat talebiyle yargıya taşındı.



Aleyhine gelişen davanın seyrini değiştirmek isteyen banka yetkilileri, Türkiye'de de faal olan Prevent AG adlı şirketi devreye soktu.



Şirket ise bankaya Nargile adını taşıyan bir proje sundu ve bunun üzerine taraflar anlaştı. İddialara göre Nordbank Türkiye’deki davanın kazanılması halinde 7 milyon euroya yakın ödeme yapacaktı. Hatta davanın ilk aşamada lehine gelişmesi üzerine bankanın şirketten 14 Nisan 2009 tarihli ve yaklaşık 3.6 milyon euroluk fatura aldığı, dolaysıyla bu paranın bir kısmının Prevent'e ödendiği ortaya çıktı.



“Başarı primi” şüphesi







İşte rüşvet iddiaları da bu fatura üzerine ortaya çıktı. Uluslararası Denetleme Şirketi KPMG bankanın defterlerini inceledi ve uzmanlar Nordbank’ın Alman güvenlik şirketi Prevent’e “başarı primi” adı altında Nisan 2009’da yaptığı 3.5 milyon Euro civarındaki ödemeyi şüpheli buldu. Hatta hazırlanan rapora göre banka Türkiye'deki davayla ilgili bilirkişi raporu için Avusturya’daki bir avukatlık bürosuna da 1.5 milyon Euro ödedi.



Bunun üzerine bankanın konuyu daha fazla gizli tutmamayı tercih ettiği ve yönetim kurulunun geçtiğimiz Perşembe günü Hamburg Savcılığı’na başvurarak banka içindeki bir işlemle ilgili suç duyurusunda bulunduğu belirtiliyor. Ancak banka konuyla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapmadı.



“Spiegel” dergisine göre bankanın yönetim kurulu Prevent adlı şirkete yapılan ödemeden haberdardı. Konunun 2009 yılı Haziran ayında yapılan yönetim kurulu toplantısında ele alındığı ve bunun tutanaklara yansıdığı belirtiliyor. Hatta Prevent'ten “siyaset ve ekonomi çevreleri nezdinde girişimde bulunarak Türkiye'deki tek taraflılığı kırmasının” rica edildiği ifade ediliyor.



Siyasiler tepkili







Hür Demokrat Partili Wolfgang Kubicki iddialara ilişkin, “Bir devlet bankasının rüşvete karıştığı iddiası kabul edilemez” açıklamasını yaptı. Yeşiller Partisi de konunun "derhal aydınlatılmasını" talep etti.