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Dünya

Alman modacı ''sütten'' giysi tasarlıyor BERLİN (A.A)

07 Ekim 2011 15:38

-Alman modacı ''sütten'' giysi tasarlıyor BERLİN (A.A) - 07.10.2011 - Almanya'nın Hanover kentinden genç bir modacı, sütten elde edilen bir çeşit lifin kullanıldığı giysiler tasarlıyor. Sütten ''QMilch'' adını verdiği bir kumaş elde etmeyi başaran 28 yaşındaki Alman modacı ve eski mikrobiyoloji öğrencisi Anke Domaske, yaptığı açıklamada, çalışmaları sonucunda ipeksi, kokusuz ve yıkanabilir bir kumaş geliştirdiğini belirtti. Yüksek yoğunluktaki süt proteini ''kazeinden'' elde edilen QMilch'in tamamen doğal bileşenlerden oluşan ekolojik bir kumaş olduğunu kaydeden Domaske, kumaşın, anti-bakteriyal ve yaşlanmayı geciktirici özellikleri sayesinde sağlığa da iyi geldiğini, kan dolaşımını ve vücut ısısını düzenlediğini ifade etti. Domaske, sahibi olduğu ve pek çok Hollywood yıldızı tarafından da tercih edilen giyim markası ''Mademoiselle Chi Chi''nin, yalnızca ''sütten kumaşın' kullanıldığı yeni bir koleksiyonu piyasaya sürmeye hazırlandığını da söyledi. Sütten kumaş üretme fikri 1930'lı yıllardan beri yaygın olsa da, uzmanlar şimdiye kadar pek çok kimyasalın kullanıldığı ve ekolojik olmayan kumaşlar geliştirmeyi başarmıştı. Önceki örneklerin aksine, Domanske'nin ürettiği kumaş tamamen ''kazein'' kullanılarak geliştirilen ilk ürün olma özelliğini taşıyor. Bir elbise için kullanılacak toplam kumaş yaklaşık 6 litre sütten elde edilirken, maliyetinin ise 150-200 avro arasında değiştiği belirtiliyor.

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