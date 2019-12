-ALMAN MİLLİ TAKIMI'NIN HER OYUNCUSU 360 BİN AVRO ALACAK BERLİN (A.A) - 14.07.2010 - Güney Afrika'da düzenlenen Dünya Kupası'na katılan Alman Milli Takımı'nın her oyuncusunun 360 bin Avro alacağı bildirildi. Bild gazetesinde yer alan haberde, Dünya Kupası'nda Alman Milli Takımı'nın 3. olması sebebi ile Alman Futbol Federasyonu (DFB) tarafından her oyuncuya 100 bin Avro prim verildiği, ayrıca DFB'nin oyunculara reklam gelirlerinden belirli bir pay verdiği ve böylelikle her oyuncuya toplam 360 bin Avro düştüğü ifade edildi. Sakatlıkları nedeniyle Dünya Kupası'na gidemeyen ve milli takımın farklı reklamlarında yer alan Michael Ballack ve Rene Adler gibi oyuncuların da DFB ile farklı miktarlar üzerinde anlaştığı kaydedildi.