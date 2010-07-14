T24 LogoT24 Logo
Spor

ALMAN MİLLİ TAKIMI'NIN HER OYUNCUSU 360 BİN AVRO ALACAK BERLİN (A.A)

14 Temmuz 2010 21:05

-ALMAN MİLLİ TAKIMI'NIN HER OYUNCUSU 360 BİN AVRO ALACAK BERLİN (A.A) - 14.07.2010 - Güney Afrika'da düzenlenen Dünya Kupası'na katılan Alman Milli Takımı'nın her oyuncusunun 360 bin Avro alacağı bildirildi. Bild gazetesinde yer alan haberde, Dünya Kupası'nda Alman Milli Takımı'nın 3. olması sebebi ile Alman Futbol Federasyonu (DFB) tarafından her oyuncuya 100 bin Avro prim verildiği, ayrıca DFB'nin oyunculara reklam gelirlerinden belirli bir pay verdiği ve böylelikle her oyuncuya toplam 360 bin Avro düştüğü ifade edildi. Sakatlıkları nedeniyle Dünya Kupası'na gidemeyen ve milli takımın farklı reklamlarında yer alan Michael Ballack ve Rene Adler gibi oyuncuların da DFB ile farklı miktarlar üzerinde anlaştığı kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24