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Dünya
Deutsche Welle

Alman milletvekillerine İncirlik izni çıktı

Alman parlamento heyetinin İncirlik'teki Alman birliğini ziyaret etmesine Türkiye'nin yeşil ışık yaktığı bildirildi. Ziyaretin ekim ayı başlarında gerçekleşmesi bekleniyor.

08 Eylül 2016 16:39


Alman haber ajansı dpa, Türk hükümetinin Almanya Federal Meclisi Savunma Komisyonu üyesi milletvekillerinin IŞİD ile uluslararası mücadeleye destek amacıyla İncirlik askeri üssünde görevlendirilen Alman birliğini ziyaret etmesine izin verdiğini duyurdu.

Alman Meclisi'nin Ermeni soykırımı kararını kabul etmesi nedeniyle Türkiye, Alman milletvekillerinin İncirlik'i ziyaret etmesini engelliyordu.

Alman milletvekillerinden oluşan Savunma Komisyonu üyelerinin ekim ayı başlarında İncirlik'teki, 200'ün üzerinde asker ile Tornado tipi 6 keşif uçağı ve bir de yakıt ikmal uçağından oluşan Alman birliğini ziyaret edebileceği öğrenildi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Alman Welt gazetesine yaptığı açıklamada, ziyaret izniyle ilgili olarak "Almanya şimdiki tavrını koruduğu takdirde ziyarete izin verebileceklerini" söylemişti.

Berlin'in açıklaması havayı yumuşattı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Çin'deki G20 Zirvesi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı ikili görüşmenin ardından "önümüzdeki günlerde ziyaret izniyle ilgili olumlu haberler beklediğini" söylemişti.

Alman hükümetinin soykırım kararının hukuki açıdan "bağlayıcı olmadığını" vurgulamasının gerginliğin azalmasında rol oynadığı tahmin ediliyor. Almanya Dışişleri bakanı Frank-Walter Steinmeier de ziyaret yasağının kalkacağı umudunda olduğunu söylemişti.

Hafta başında da Alman Savunma Bakanlığı, Almanya'nın İncirlik üssüne 58 milyon euroluk yatırım yapacağını duyurmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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