Alman milletvekili metamfetaminle yakalandı!

Üzerinde 0,6 gram yasadışı sentetik uyuşturucu yakalanan Alman Yeşiller Partisi Milletvekili Volker Becker, meclisteki ve partideki görevlerinden istifa etti.

Berlin Başsavcılığından yapılan açıklamada, Beck'in salı akşamı saat 23:00 sularında Berlin Nollendorfplatz'taki polisler tarafından kontrol edildiğini belirtildi.

Alman Bild gazetesi, 55 yaşındaki milletvekilinin üzerinden çıkan maddenin ‘crystal meth’ (metamfetamin) olduğunu iddia ederken, savcılıktan yapılan açıklamada ise uyuşturucu özelliği taşıyan maddenin metamfetamin olup olmadığının kesinlik kazanmadığı ve incelemenin sürdüğü ifade edildi.

Deutsche Welle’de yer alan habere göre, Beck'in henüz şüpheli olduğunu ve hakkında soruşturma açılmadığını da belirten polis, Beck'in milletvekili olması nedeniyle dokunulmazlığı bulunduğuna da işaret etti.

Ancak şüphenin artması ve Beck hakkında soruşturma açılmasına karar verilmesi durumunda savcılık, Beck'in dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyebilir. Dokunulmazlığın kaldırılması yönündeki başvurunun da mecliste onaylanması gerekiyor.

​Hakkındaki suçlamalarla ilgili bir açıklama yapmayan Beck, sadece partideki ve meclisteki görevlerini bıraktığını açıkladı. Beck, partisinin iç ve din politikaları sözcüsü ve Alman — İsrail Parlamenterler Grubu Başkanı olarak görev yapıyordu.