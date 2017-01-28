Alman medyası: 40 kadar Türk subay sığınma talep etti

Alman medyası ülkedeki NATO üslerinde görev yapan yaklaşık 40 Türk askeri personelin, Almanya'ya iltica başvurusunda bulunduğunu duyurdu ve bu subaylardan ikisine neden sığınma talebinde bulunduklarını anlattırdı.

İddia haftalık Spiegel dergisi ve ARD televizyonunda yayınlanan Report Mainz adlı programda yer aldı.

Haberlerde, iltica başvurusunda bulunan personelin çoğunun yüksek rütbeli subaylar olduğu ve Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) ve Almanya İçişleri Bakanlığı'nın bu askerlerin başvurularına ilişkin normal prosedürü uygulamaya soktuğu belirtildi.

Spiegel subaylardan birinin "Türkiye'ye dönersem işkenceye uğrama riskim var" sözlerini haberin başlığı olarak kullandı.

15 Temmuz darbe girişimi ile ilgilerinin olmadığını savunan subay "Ordudaki temizlikten etkilenenlerin tek bir ortak noktası var: Başarılı, Batı odaklı ve laik devletten yana olmaları" ifadesini kullandı.

Dergiye konuşan subaylardan biri de, darbe girişimini 15 Temmuz akşamı evinde izlediğini, olaydan birkaç hafta sonra da görevden uzaklaştırıldığını belirtti. Uzun süredir Almanya'da yaşayan subay, kendisine neden görevden uzaklaştırıldığına dair bilgi verilmediğini de söyledi.

Spiegel'e açıklama yapan Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Stephan Mayer "Şüphesiz ki bu askerleri Türkiye'ye geri gönderemeyiz. Gönderirsek gider gitmez tutuklanırlar" dedi.

Alman Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen ise "Sığınma başvurusuna ilişkin süreç tamamen hukukidir, siyasetin etkisi olamaz ve olmayacaktır" açıklamasını yaptı.

Deutshce Welle, Alman Anayasası'nın sığınma hakkını düzenleyen 16a maddesine göre, siyasi nedenlerle kovuşturulanların Almanya'ya iltica etme hakkı bulunduğuna dikkat çekti.

ARD televizyonundaki röportajın tamamının 31 Ocak'ta yayınlayacağı belirtildi.

Konunun Almanya Başbakanı Angel Merkel'in Perşembe günü yapacağı Türkiye ziyaretinde gündeme gelmesi bekleniyor.

Kasım ayında da Alman basınında Ramstein kasabasında bulunan NATO üssündeki Türk askerlerin iltica başvurusunda bulunduğu iddiaları yer almıştı.

Alman SWR kanalı NATO sözcüsüne dayandırarak üste 30 civarında Türk asker olduğunu belirtmişti.

Türkiye'nin Merkel'in ziyaretinde Almanya'ya bu subaylar için iade talebinde bulunabileceği belirtiliyor.