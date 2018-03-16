Alman meclisinde Türkiye'ye Afrin eleştirisi

Federal Meclis’te Perşembe günü Türkiye’nin Afrin ve çevresinde yürüttüğü askeri harekata ilişkin muhalefetteki Yeşiller, Sol Parti, Almanya için Alternatif (AfD) ve Hür Demokrat Parti (FPD) tarafından sunulan önergeler tartışıldı.

Oturumu izleyenler arasında Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın da vardı.

Alman meclisindeki oturumda söz alan muhalefet partilerinden vekillerin yanı sıra koalisyon partileri Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) milletvekilleri de, Türkiye'nin Afrin harekatının devletler hukukuna aykırı olduğunu dile getirdi. Muhalefet partilerinden milletvekilleri ise Alman hükümetinin Türkiye'nin tutumunu açık bir şekilde uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirerek kınamamasını eleştirdi.

Federal Meclis'teki oturumda ilk sözü alan aşırı sağcı AfD'den milletvekili Armin-Paulus Hampel oldu. Hampel, Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyonunu “uluslararası hukuka aykırı” olarak nitelendirerek, "kınadıklarını” vurguladı. Alman hükümetinden de bu operasyonu kınamasını talep ettiklerini belirten Hampel, ayrıca Türkiye’nin kınanması için AB içinde de girişimde bulunmasını talep ettiklerini söyledi. Hampel, çatışmaların Afrin’in dışındaki bölgelere yayılmasından da kaygı duyduklarını vurguladı.

FDP'li Lechte: Afrin operasyonu IŞİD'le mücadeyi zayıflatıyor

Hür Demokrat Partili milletvekili Ulrich Lechte, Türkiye'nin Afrin harekatının bölgedeki gerilimi artırdığını belirterek, bu operasyonun IŞİD'e karşı mücadeleyi zayıflattığını savundu. "IŞİD'e karşı savaşan Kürtlerin şimdi Türklere karşı bölgeyi savunmak” zorunda kaldığını söyleyen Lechte, yeni Alman hükümetine Türkiye'ye silah ihracatının tamamen durdurulması çağrısında bulundu.

Türkiye'deki siyasi durumu eleştiren Lechte, bu koşullar altında Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği'nin genişletilmesine ve Türklere vize serbestliği sağlanmasına karşı olduklarını söyledi.

Sol Parti ve Yeşiller: Silah ihracatı durdurulsun

Yeşiller partili Claudia Roth konuşmasında Alman hükümetinin Türkiye’ye yönelik tutumunu eleştirdi. Afrin ve çevresindeki duruma işaret eden Roth, "Alman hükümetine soruyorum: Türkiye’nin uluslararası hukuka aykırı bir tutum izlediğini dile getirmesi için daha ne gerekiyor?” dedi. Alman hükümetinden Afrin konusunu NATO'nun gündemine getirmesini de talep eden Roth, Türkiye'ye "silah ihracatı ve silahların modernizasyonuna kesinlikle son verilmesi” gerektiğini vurguladı.

Sol Partili milletvekili Heike Hänsel de, Türkiye’nin Afrin harekatının Alman hükümeti tarafından kınanmamasını eleştirdi. Hänsel bunun yanı sıra, Alman hükümetinin Türkiye’ye silah ihracatını sürdürmesini de "skandal” olarak nitelendirdi.

Almanya Ekonomi Bakanlığı’nın bir soru önergesine verdiği yanıtta, Alman hükümetinin Zeytin Dalı harekâtının başlamasından sonra Türkiye'ye 4 milyon 400 bin euroluk askeri malzeme satışı için 20 ayrı onay verdiği ortaya çıkmıştı.

Hänsel, Alman hükümetinden Türkiye'ye silah ihracatının durdurulmasını, Konya’da NATO bünyesinde konuşlandırılan Alman askerlerinin geri çekilmesini talep etti. Türkiye’ye AB mali yardımlarının da kesilmesini isteyen Hänsel, Türkiye ile AB arasındaki üyelik müzakerelerinin durdurulması gerektiğini söyledi.

SPD'li vekilden siyasi çözüm çağrısı

Koalisyon ortaklarından Sosyal Demokrat Partili (SPD) Nils Schmid de Türkiye'nin Suriye’nin kuzeyinde yürüttüğü askeri operasyonun “uluslararası hukuka aykırı olduğu yönündeki tespitin yeni olmadığına” dikkat çekti. Schmid de, bu operasyona devam edilmesi halinde Alman hükümetinin “açık bir mesaj” vermesini umduğunu ifade etti.

Türk hükümetine de çağrıda bulunan Schmid, Kürt sorununa çözüm için siyasi sürecin yeniden başlatılmasını talep etti.

CDU'lu vekil Alman hükümetini savundu

Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) milletvekili Thorsten Frei görgü tanıklarının ve sivil toplum kuruluşlarının aktardığı bilgilere göre Afrin'de yaşananların "uluslararası hukukun ihlali” olduğunu belirterek, bunun Türkiye'de açık bir şekilde söylenmesi gerektiğini vurguladı.

Suriye'de "YPG ile PKK'nın işbirliği” yaptığını, "Türkiye'ye yönelik saldırılar düzenlendiğinin” doğru olduğunu belirten Frei, ancak "terör ile mücadele için savaşın haklı çıkartılamayacağını” altını çizdi. CDU'lu milletvekili, birçok konuda muhalefet partileri ile aynı görüşleri savunmalarına rağmen, önergelere destek vermediklerini belirtti. Frei, buna gerekçe olarak bu önergelerde bölgedeki genel durumun, IŞİD'in, Rusya'nın ve İran'ın etkisinin gözardı edilmesini gösterdi. Frei konuşmasında, Alman hükümetinin tutumunu da savundu. "Alman hükümetinin Leopard tanklarının modernizasyonunu askıya aldığını” hatırlatan Frei, hükümetin konuyu AB ve NATO'nun gündemine getirmek için çaba gösterdiğini ifade etti.

Önergeler görüşülmek üzere ilgili komisyonlara gönderildi.

Türkiye'nin Afrin ve çevresine yönelik operasyonu 1 Şubat'ta da Alman meclisinin gündemine gelmişti.

DW/JD,BK

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