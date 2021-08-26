Alman Meclisi’nden Afganistan tezkeresine onay

Federal Meclis, Afganistan'dan tahliye operasyonlarında Alman Ordusu’nun (Bundeswehr) görevlendirilmesine onay verdi.

Merkel hükümetinin sunduğu tezkere bugün yapılan oylamada, 539 milletvekilinin desteği ile kabul edildi. 9 milletvekilinin karşı oy kullandığı oylamada, 90 milletvekili çekimser oy kullandı.

Tezkere, tahliye operasyonları için en fazla 600 askerin görevlendirilmesine imkan tanıyor. Operasyonların en geç 30 Eylül’e kadar tamamlanması gerekiyor.

Angela Merkel başbakanlığındaki hükümet, Taliban’ın 15 Ağustos’ta Kabil’in kontrolünü ele geçirmesi üzerine, Afganistan’dan tahliye operasyonlarını başlatma kararı almıştı.

Tahliye operasyonlarının aciliyet taşıması nedeniyle hükümet, kanunların verdiği yetkiye dayanarak, tezkerenin onayını beklemeden, orduyu görevlendirmişti. Bu gibi istisnai durumlarda geriye dönük olarak da tezkereler Federal Meclis’te görüşülüp karara bağlanabiliyor.

Mevcut tezkere tahliye operasyonlarının Eylül sonuna kadar sürdürülmesine imkanı tanısa da, ABD askerlerinin 31 Ağustos’ta Afganistan’dan ayrılacak olması nedeniyle tahliyelerin geleceği belirsizliğini koruyor.

“En büyük tahliye operasyonu”

Savunma Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre Alman askerleri, bugüne kadar 4 bin 850 kişiyi tahliye edebildi. Almanya Başbakanı Angela Merkel bugün Federal Meclis’te yaptığı konuşmada bu çalışmaların, “Alman Ordusu’nun tarihindeki en büyük tahliye operasyonu" olduğunu söylemiş, görev alan komutanlara ve askerlere teşekkür etmişti.

Muhalefet eleştiriyor

Muhalefet partileri ise Merkel Hükümeti’ne sert eleştiriler yöneltiyor. Yeşiller Partili başbakan adayı Annalena Baerbock, Alman Hükümeti’nin Taliban’ın Afganistan’da kontrolü yeniden ele geçireceği yönündeki uyarı sinyallerini bilinçli bir şekilde görmezden geldiğini söylerken, bunun Afgan mültecileri ülkeye geri göndermeye devam edebilmek için yapıldığını savundu.

Sol Parti'nin Federal Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch ise Afganistan'daki askeri misyonun, Merkel'ın 16 yıllık başbakanlık döneminin en büyük başarısızlığı olduğunu söyledi. Bartsch, özellikle destek veren Afganların yarı yolda bırakıldığını ileri sürdü.