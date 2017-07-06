Alman Meclis Başkan Yardımcısı: Erdoğan, Merkel'i provoke etmek istiyor

Alman Meclisi Başkan Yardımcısı Claudia Roth, bir Alman vatandaşının daha gözaltına alınmasını Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Zirvesi öncesi kasti bir hareketi olduğunu söyledi.

Yeşiller Partili politikacı, "Erdoğan‘ın Hamburg'daki G20 Zirvesi'ne seyahati öncesindeki bu gözaltı, Angela Merkel'e yöneltilmiş bariz bir provokasyondur" dedi.

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir ise "Başbakan Merkel'in G20 Zirvesi sürecinde Erdoğan ile görüşmesinde bu keyfi tutum konusunda konuşmasını ve tüm insan hakları aktivistlerinin derhal serbest bırakılmasını talep etmesini istiyorum" şeklinde konuştu.

İstanbul Büyükada'da aktivistlerin düzenlediği bir semineri basan polis aralarında Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye direktörü İdil Eser'in de bulunduğu 9 kişiyi gözaltına almıştı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı müsteşarı Michael Roth, Twitter'da yazdığı iletide "Türkiye'deki son ziyaretinde görüştüğü Eser'in gözaltına alınmasından dolayısıyla çok endişeli olduğunu" söyledi.

Türkiye'de 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişiminden bu yana 8 Alman vatandaşı tutuklandı. Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel de dahil dördünün çifte pasaporta sahip olduğu belirtildi. Büyükada'da gözaltına alınan Alman vatandaşının ise Türk pasaportu olmadığı bildirildi.

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dpa/BS/GA