T24 LogoT24 Logo
Dünya

Alman mahkemesinin ‘Burkini' kararı tartışmaya neden oldu

23 Mayıs 2009 19:09


ALMANYA’nın Münster kentindeki Yüksek İdare Mahkemesi’nin Müslüman kız öğrencilerin erkek öğrencilerle birlikte katıldığı yüzme dersine ‘Burkini' mayoyla katılabileceğini açıklaması yeni tartışmaya neden oldu.

Mahkemenin aldığı karar ile birlikte Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’ndeki ilkokullarda artık Müslüman kız öğrenciler erkek öğrencilerle birlikte yüzme dersine katılmak zorunda kaldı. Dava, dindar bir velinin kızının yüzme dersinden muaf tutulması istemiyle, Eğitim Müdürlüğü’ne verdiği dilekçenin ardından açıldı. Mahkeme, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’ndeki Müslüman kız öğrencilerin İslami kıyafetine uygun sayılan tesettürlü mayo olarak nitelendirilen ‘Burkini' ile yüzme derslerine katılmalarına hükmetti.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24