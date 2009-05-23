Alman mahkemesinin ‘Burkini' kararı tartışmaya neden oldu



ALMANYA’nın Münster kentindeki Yüksek İdare Mahkemesi’nin Müslüman kız öğrencilerin erkek öğrencilerle birlikte katıldığı yüzme dersine ‘Burkini' mayoyla katılabileceğini açıklaması yeni tartışmaya neden oldu.



Mahkemenin aldığı karar ile birlikte Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’ndeki ilkokullarda artık Müslüman kız öğrenciler erkek öğrencilerle birlikte yüzme dersine katılmak zorunda kaldı. Dava, dindar bir velinin kızının yüzme dersinden muaf tutulması istemiyle, Eğitim Müdürlüğü’ne verdiği dilekçenin ardından açıldı. Mahkeme, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’ndeki Müslüman kız öğrencilerin İslami kıyafetine uygun sayılan tesettürlü mayo olarak nitelendirilen ‘Burkini' ile yüzme derslerine katılmalarına hükmetti.





