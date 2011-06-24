T24 LogoT24 Logo
Gündem

Alman kurduna şark hizmeti!

'Bomba, silah ve mühimmat' aramasında kullanılan özel eğitimli Alman kurdu ile eğitimleri süren yavrusu, 'şark hizmeti'ni yerine getirmek için Hakkari'nin Yüksekova ilçesine ta

24 Haziran 2011 03:00

T24 - Antalya'da Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, 'bomba, silah ve mühimmat' aramasında 10 aydır kullanılan özel eğitimli 'Meks' adındaki 3 yaşındaki Alman kurdu ile eğitimleri süren yavrusu, 'şark hizmeti'ni yerine getirmek için Hakkari'nin Yüksekova ilçesine tayin oldu.


Emniyet Genel Müdürlüğü Gölbaşı Köpek Eğitim Merkezi'nde eğitilen 'Meks', Yüksekova ilçesine ihtiyaç nedeniyle tayin edilirken, 'Meks'le birlikte eğitmeni polis memuru Veli Kolcu da Yüksekova'ya atandı.

Alanya'ya ise Ağrı'da görev yapan başka bir eğitimli köpek tayin edildi.

Ağrı'da görev yapan uzman köpeğin Alanya'ya gelmesiyle birlikte 'Meks' ve eğitmeni Kolcu, yeni görev yerine gidecek.

'Meks', devlet büyüklerinin programları öncesi, programın yapılacağı alanda, araçlarda, gemilerde, spor karşılaşmalarında ve topluma açık etkinliklerin yapıldığı bölgelerde bomba aramasında kullanılıyordu.

Polis kaynakları, köpeğin el yapımı, parça tesirli, askeri patlayıcılar ile terör örgütlerince kullanılan çeşitli patlayıcılara karşı eğitimli olduğunu kaydetti.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24