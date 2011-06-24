Alman kurduna şark hizmeti!

T24 - Antalya'da Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, 'bomba, silah ve mühimmat' aramasında 10 aydır kullanılan özel eğitimli 'Meks' adındaki 3 yaşındaki Alman kurdu ile eğitimleri süren yavrusu, 'şark hizmeti'ni yerine getirmek için Hakkari'nin Yüksekova ilçesine tayin oldu.





Emniyet Genel Müdürlüğü Gölbaşı Köpek Eğitim Merkezi'nde eğitilen 'Meks', Yüksekova ilçesine ihtiyaç nedeniyle tayin edilirken, 'Meks'le birlikte eğitmeni polis memuru Veli Kolcu da Yüksekova'ya atandı.

Alanya'ya ise Ağrı'da görev yapan başka bir eğitimli köpek tayin edildi.

Ağrı'da görev yapan uzman köpeğin Alanya'ya gelmesiyle birlikte 'Meks' ve eğitmeni Kolcu, yeni görev yerine gidecek.

'Meks', devlet büyüklerinin programları öncesi, programın yapılacağı alanda, araçlarda, gemilerde, spor karşılaşmalarında ve topluma açık etkinliklerin yapıldığı bölgelerde bomba aramasında kullanılıyordu.

Polis kaynakları, köpeğin el yapımı, parça tesirli, askeri patlayıcılar ile terör örgütlerince kullanılan çeşitli patlayıcılara karşı eğitimli olduğunu kaydetti.