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Alman Kültür Merkezi'nde şüpheli paket paniği

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da Alman Kültür Merkezi'ne gelen kargo paketi, içinde bomba olabileceği şüphesiyle panik yarattı

05 Ekim 2017 17:51

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA) - ANKARA\'da Alman Kültür Merkezi\'ne gelen kargo paketi, içinde bomba olabileceği şüphesiyle panik yarattı. Polis ekipleri tarafından incelenen pakette projeksiyon lambası olduğu belirlendi.

Olay, öğle saatlerinde Çankaya ilçesindeki Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Alman Kültür Merkezi\'nde meydana geldi. Karton kutu içinde kültür merkezine gelen kargo, X-Ray cihazından geçerken güvenlik görevlilerinin dikkatini çekti. Paket içindekileri bombaya benzeten güvenlik görevlileri durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Binanın etrafına güvenlik şeridi çekerek X-Ray cihazındaki görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kargo paketi içinde 5 adet projeksiyon lambası olduğunu tespit etti.

(FOTOĞRAF) 
  

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